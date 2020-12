Bei uns geht vieles durch, was in anderen entwickelten Demokratien Folgen hätte

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka darf konsequenzenlos a) den Ibiza-U-Ausschuss torpedieren; b) im Parlament einen Spuk ultrakonservativer katholischer Sekten veranstalten; c) im Interview mit Wolfgang Fellner mit größter Selbstverständlichkeit über "Gegengeschäfte" mit Novomatic reden.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Die (nicht rechtskräftig) verurteilten Angeklagten Karl-Heinz Grasser und Walter Meischberger sowie der Grasser-Anwalt Manfred Ainedter dürfen konsequenzenlos der Richterin unterstellen, sie habe verurteilt, weil sie aus einer "linken Familie" stamme, bzw. behaupten, das Urteil erinnere an "totalitäre Staaten" (Meischberger).

Die Grünen dürfen weiter konsequenzenlos den humanitären Skandal mittragen, dass ihr türkiser Koalitionspartner bzw. Kanzler Sebastian Kurz kein einziges Kind aus dem Elendslager auf Lesbos nach Österreich holen will, obwohl dort die Kleinkinder von Ratten angenagt werden.

In Pflege-und Altenheimen ist konsequenzenlos noch immer "Luft nach oben" (Gewerkschaft der Privatangestellten) bei den Tests für das Pflegepersonal.

In gewissen Medien dürfen nach wie vor konsequenzenlos diverse Experten und "Experten" ihre absurden Thesen über die mangelnde Gefährlichkeit von Covid-19 verbreiten.

Die Liste ist jeweils zu ergänzen. In Österreich geht traditionell viel durch, was in anderen gefestigten Demokratien doch (politische) Konsequenzen hätte. So sind wir doch. (Hans Rauscher, 14.12.2020)