Es wird eine vergleichsweise sehr stille Nacht werden heuer am 24. Dezember in Deutschland. Das Christkind bringt bereits am Mittwoch jenen harten Lockdown, den Österreich schon hinter sich hat.

Läden dicht, Schulen dicht: Damit tritt ein, was die deutsche Politik eigentlich unbedingt hatte vermeiden wollen. Anders als in Österreich versuchte man es zunächst mit vielen Appellen, muss nun aber feststellen: Der Plan, auf diese Weise Weihnachten zu retten, ist gescheitert.

Foto: imago /penofoto/Petra Nowack

Viele Deutsche sind der Mahnungen überdrüssig. Dazu zählten zunächst auch einige Ministerpräsidenten, gegen die sich die eigentlich gestrenge Kanzlerin Angela Merkel im November nicht mehr durchsetzen konnte.

So blieben ihr damals nur ein paar wenige Hoffnungen: dass es doch irgendwie klappt, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht steigt, dass der Impfstoff bald kommt.

Nun aber, als die Zahlen wieder stiegen, anstatt zu sinken, riefen die Länderchefs laut nach der Kanzlerin. Und plötzlich klappte, was sich viele lange schon erhofft hatten: Die Länderchefs und Merkel einigten sich rasch auf Regelungen, die in ganz Deutschland gelten werden.

Niemand mehr wollte Extrawürste braten und ausscheren, weil es in seinem Bundesland ja gar nicht so schlimm sei. Das ist immerhin eine gute Nachricht. Doch schwer wiegt die schlechte: Deutschland hat wertvolle Zeit verloren. (Birgit Baumann, 14.12.2020)