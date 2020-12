Hier geht es zum heutigen Corona-Livebericht.

[Panorama] Eine Impfpflicht ist zwar möglich, aber unwahrscheinlich.

Baustart für die Wiener U5 im Jänner, Betrieb erst ab Ende 2026.

Joboffensive soll 100.000 Pflegekräfte bis zum Jahr 2030 bringen.

Wieso die Corona-Regeln wieder verschärft werden könnten.

[Innenpolitik] Teiltauglichkeit: Grün prangert Teamuntauglichkeit der ÖVP an.

[Podcast] Ist die Corona-Impfung gefährlich?

[International] Joe Biden setzt auf Stabilität – und auf alte Bekannte.

[Quiz] Sucht ihr gerade eine Wohnung, wisst aber gar nicht welcher Wohntyp ihr seid oder welcher Bezirk es werden soll? Dann macht bei unserem Quiz mit und findet es heraus :)

Hier geht es direkt zur Immobiliensuche.

[Wetter] In den Niederungen im Norden und Osten sowie am Alpenostrand, im Grazer und Klagenfurter Becken und in zahlreichen inneralpinen Becken und Tälern liegen Nebel und Hochnebel ganztägig zäh. Chancen auf Sonnenschein sind damit allgemein gering. Abseits der typischen Nebelregionen, etwa im Bergland scheint hingegen die Sonne häufig. Allerdings ziehen zeitweise ein paar dichtere Wolken durch. Bis 11 Grad.

[Zum Tag] 2009: Die Boeing 787 startet zu ihrem Erstflug.