Vera-Lotte Boecker als Fusako Kuroda, Bo Skovhus als offensiver Ryuji Tsukazaki. Pöhn

Im Rückspiegel betrachtet hat die Wiener Staatsoper in der ersten Phase dieser durch Corona zerzausten Saison fast Glück gehabt. Sie konnte immerhin drei ihrer Produktionen einigermaßen öffentlich ins Trockene bringen: "Madama Butterfly", Mozarts "Entführung" und Tschaikowskis "Eugen Onegin" erlebten zwar kein vollbesetztes Haus. Von jener Leere allerdings, die Hans Werner Henzes "Das verratene Meer" am Montag ereilte, gab es keine Spur. Ihr orchestrales "Meer" tobte nun bei andächtiger Studioaufnahmeatmosphäre (es wurde gestreamt und für Ö1 aufgenommen). Bedauerlich. Nach den drei übernommenen Produktionen anderer Häuser ist dieser eher unbekannte Henze ja die erste echte Eigenbaupremiere der neuen Direktion von Bogdan Roščić.

Elegant und impulsiv

Dennoch ist da natürlich Dynamik: Eingefasst von perkussiven Strukturen (des Beginns und des Finales) sind gewaltige Ausbrüche zu erleben, denen als Gegensatz unter anderem intime Harfen- oder Klaviermomente gegenüberstehen. Also: Henzes freitonale, klangsinnliche Meisterschaft produziert generell einen nie abebbenden Energiefluss, in dem auch motorische Repetition zu Verdichtungen führt, ohne dass das quasi romantische Sehnen der Figuren ausgeklammert wird. Die kontrastreiche Partitur spiegelt schließlich die emotionalen Dramen wider, das Staatsopernorchester unter der Leitung von Simone Young bringt das alles mit Feinheit und eleganter Impulsivität zur Geltung.

Autor als Oper

Die Oper basiert auf dem Roman "Der Seemann, der die See verriet" des japanischen Schriftstellers Yukio Mishima, dessen Vita selbst eine Oper wert wäre (nachdem ein von ihm angezettelter Putschversuch gescheitert war, nahm er sich das Leben).

"Das verratene Meer" kreist um eine Dreierbeziehung zwischen Sohn Noboru, Mutter Fusako und Seeoffizier Ryuji. Noboru ist in einer recht inzestuös angehauchten Bindung an seine Mutter angeschmiegt. Der Seemann ist wiederum jener Eindringling, der die Mutter ehelichen und in ihrer Boutique helfen will, statt die Meere zu befahren.

Die Aggression des Sohnes gegenüber der Störung des Idylls wird von einer Jugendgang tragisch kanalisiert, die den Seemann schließlich zum Tode verurteilt und umbringt. Diese letale Stelle, eine rot ausgeleuchtete skulpturale Mordszene, wird zum eindringlichen Schlussbild der eleganten Inszenierung.

Die Regie von Jossi Wieler und Sergio Morabito setzt auf wohldosierte Ausbrüche der Emotion. Ob sich nun der Seemann impulsiv auf die Dame seines Herzens stürzt oder der Junge mit geballter Faust herumtobend damit hadert, dass der Seemann nicht verschwindet – es bleibt bei einer unaufgeregten Schilderung eines zum Mord führenden Konflikts. Markant: Die musikalischen Zwischenspiele werden genutzt, um gewissermaßen die Ängste und Wünsche der Figuren in traumartigen Sequenzen auszugestalten.

Elegante Transformation

Das graues Industrieflair und Schlafzimmeratmosphäre kombinierende Einheitsbühnenbild von Anna Viebrock ermöglicht leichtfüßige szenische Transformationen; glänzend wird das Konzept auch von dem hochkarätigen Ensemble umgesetzt. Packend und lyrisch-glanzvoll Vera-Lotte Boecker als Mutter Fusako, imposant in seiner mit Wehmut angereicherten Linienführung Bo Skovhus als ihr neuer Mann Ryuji.

Tadellos Josh Lovell als Sohn Noburu und eindringlich auch Erik Van Heyningen als Anführer einer Gang, deren weitere irregeleitete Mitglieder Kangmin Justin Kim, Stefan Astakhov und Martin Häßler waren.

Die wenigen, die von Berufs wegen dabei waren, können an diesem Abend nur von Ausgewogenheit auf hohem Niveau sprechen. (Ljubiša Tošić, 15.12.2020)