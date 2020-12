Wien – Österreichs Fußball-Bundesliga und auch die 2. Liga bekommen ab Sommer 2021 einen neuen Bewerbssponsor. Mit dem Sportwettenanbieter Admiral konnte man sich auf einen vorerst für drei Jahre anberaumten Vertrag einigen, wie die Liga am Montag bekanntgab. Damit kommt es zu einer Premiere, werden dann doch erstmals die beiden höchsten Spielklassen vom gleichen Sponsor maßgeblich unterstützt. Im kommenden Sommer endet das Engagement von tipico in der Bundesliga.

Details zur Partnerschaft im Frühjahr



Die 2. Liga wird derzeit von Interwetten gesponsert. "Wir freuen uns, dass Admiral sein Engagement im Fußball noch einmal massiv ausbaut und wir einen österreichischen Sportwettenanbieter als Bewerbssponsor der Österreichischen Fußball-Bundesliga gewinnen konnten", verlautete Liga-Vorstand Christian Ebenbauer. Details zur Partnerschaft werden erst im Frühjahr präsentiert.

"Die Zusammenarbeit mit der Österreichischen Fußball-Bundesliga ist ein weiterer Meilenstein in der 30-jährigen erfolgreichen Admiral-Firmengeschichte. Als jahrzehntelanger Partner des Sports ist das Bewerbssponsoring der Bundesliga und der 2. Liga in Zeiten wie diesen auch ein klares Bekenntnis zum Profifußball in Österreich", wurde Admiral-Sportwetten-Geschäftsführer Jürgen Irsigler zitiert. (APA, 15.12.2020)