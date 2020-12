Ein 61-jähriger erfahrener Skitourengeher löste in Vorarlberg ein Schneebrett aus und wurde verschüttet. Eine Lawine in Osttirol verlegte eine Gemeindestraße

Der starke Schneefall führt im Westen und Süden Österreichs seit Tagen zu Unglücken und Behinderungen. Foto: APA/EXPA/ JFK

Stuben am Arlberg/Prägraten – Ein Skitourengeher ist am Montag bei einem Lawinenunfall in Vorarlberg ums Leben gekommen. Er war am Vormittag allein von Stuben am Arlberg kommend über das noch geschlossene Skigebiet Albona auf den Albonagrat aufgestiegen. Von dort aus wollte der 61-jährige über die Abfahrt "Albona North Face" wieder zurückfahren. Doch beim Einfahren in den Steilhang löste er ein Schneebrett aus. Er wurde etwa 400 Meter weit mitgerissen und verschüttet, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zwei Snowboarder, die dieselbe Tour unternahmen, wurden auf die abgegangene Lawine aufmerksam. Sie suchten den Lawinenkegel mit Lawinenverschütteten-Suchgeräten (LVS) ab. Nachdem sie kein Signal empfangen konnten, verständigten sie einen Pistenraupenfahrer und die Rettungskräfte.

Mehr als 50 Bergretter, Lawinenhunde sowie die Alpinpolizei Bludenz suchten den Verunfallten, der laut Polizei ein erfahrener Skitourengeher war. Ein Lawinenhund konnte den verschütteten Tourengeher schließlich orten. Um 16.55 Uhr wurde er in drei Meter Tiefe aufgefunden. Er konnte nur mehr tot geborgen werden

Keine Verschütteten in Osttirol

Ein Lawinenabgang in Prägraten am Großvenediger in Osttirol hat Montagabend eine Gemeindestraße auf einer Länge von rund 60 Meter verlegt. Das Schneebrett löste sich laut Polizei auf etwa 1.420 Metern Seehöhe und wies eine Breite von 100 Metern auf. Im Zuge der Sondierung des Lawinenkegels wurde kein Verschütteter festgestellt.

Der dortige Streckenabschnitt war bereits vor dem Lawinenabgang durch die Lawinenkommission gesperrt. Die Sperre blieb aufrecht. Im Einsatz standen die Feuerwehr Prägraten, die Bergrettung Prägraten/Großvenediger und die Polizei Matrei in Osttirol. (APA, 15.12.2020)