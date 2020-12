Lange Liste an Features bringt leider nur einem Bruchteil der Nutzer Vorteile

Viele der Features sind nur für eine kleine Zielgruppe gedacht.

Foto: STANDARD / aam

Ein neues Bildformat, das nur auf den aktuellsten iPhone-Pro-Modellen genutzt werden kann, neue Möglichkeiten für Apple Fitness+, das in Österreich nicht verfügbar ist und die Unterstützung der neuen Airpods-Max, die derzeit nicht lieferbar sind. Wirklich viele iOS-Nutzer profitieren nicht vom neuesten Update 14.3 und doch sind die Neuerungen durchwegs praktisch und sinnvoll.



Unkomprimierte Fotos

iOS-User mit einer Begeisterung für Fotobearbeitung können sich freuen, vereint das neu vorgestellte ProRAW-Format doch Vorteile aus zwei Welten. Herkömmliche Fotos auf Smartphones werden oft automatisch komprimiert und erfahren auch andere automatische Bildbearbeitungsalgorithmen. Bilder im RAW-Format sind unbearbeitet, bieten damit aber mehr Bildinformationen und sind dementsprechend groß. Mit ProRAW können jetzt unkomprimierte Fotos geschossen werden, die trotzdem von den Software-Routinen des iPhones profitieren, etwa Deep Fusion oder SmartHDR. Bearbeitet können die Fotos direkt am Smartphone werden. Haken an der Sache ist, dass lediglich die iPhone-12-Pro-Modelle dieses Format unterstützten.

Knapp über 600MB hat das Update. Foto: Apple

Exklusive Features

Mit Apple Fitness+ liefert der US-Konzern seit September 2020 ein Fitness-Abo, das mit 180 unterschiedlichen Workout-Sessions in 10 verschiedenen Kategorien ein sehr rundes Paket liefert. Die Kritiken für den neuen Service fielen zum Start durchwegs positiv aus und mit iOS 14.3 werden jetzt noch einige neue Features ergänzt, zum Beispiel kuratierte Playlists von professionellen Trainern. Leider ist das Angebot noch immer nicht in Österreich verfügbar, sondern nur in Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien und den USA. Ein Startdatum für andere Länder wurden von Apple noch nicht kommuniziert.

Für die wenigen Airpods-Max-Besitzer ist sicher relevant, dass die neuen ohrumschließenden Kopfhörer von Apple ab sofort mit allen Features unterstützt werden. Adaptiver EQ, aktive Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus für das Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen und 3D-Audio.

Ohne Einschränkungen auf bestimmte Geräte, werden mit iOS 14.3 einige bestehende Fehler behoben und zusätzlich Apple TV+ einige Komfortfeatures spendiert. Diese betreffen primär die vereinfachte Suche im Store. Auch die Health-App bekommt neue Möglichkeiten, etwa die Angabe von Faktoren wie Schwangerschaft oder Stillzeit. Insgesamt also ein spannendes Update, von dem nur leider ein Bruchteil der iOS-Nutzer profitiert. (red, 15.12.2020)