In dieser Galerie: 2 Bilder Armin Wolf ist 2020 Journalist des Jahres. Foto: imago images / Horst Galuschka Das Cover der aktuellen "Der österreichische Journalist"-Ausgabe mit den "Corona-Erklärern" Günther Mayr und Köksal Baltaci. Foto: Cover, Der Österreichische Journalist

Wien – Der ORF-Anchor Armin Wolf ist heuer erneut Journalist des Jahres. Das gab der Oberauer-Verlag am Dienstag bekannt. Wolf wurde für seine journalistischen Leistungen in diesem Jahr von den Leserinnen und Lesern des Branchenmagazins "Der österreichische Journalist" mittels Online-Abstimmung mehrheitlich gewählt. Gelobt wurden vor allem seine Interviews: "Auf ihn ist in der Interviewführung einfach Verlass", "fragt immer so, wie man Politiker fragen muss", hieß es. Zudem sei Wolf immer top informiert und so aus der "österreichischen Medienlandschaft nicht wegzudenken", er erhält diese Auszeichnung zum dritten Mal.

Sonderpreise an Köksal Baltaci, Günther Mayr, Patrick Budgen

Köksal Baltaci ("Die Presse") und Günther Mayr vom ORF erhalten einen Sonderpreis der "Journalist"-Redaktion. "Baltaci und Mayr haben uns in der Krise mit den wichtigsten Infos versorgt, dabei immer höchst professionell und im richtigen Ton, nie spekulierend, immer korrekt", sagt "Journalist"-Herausgeber Georg Taitl zur Entscheidung.

Ein Sonderpreis geht auch an ORF-Journalist Patrick Budgen für seine" fundierte, ruhige Information in der Terrornacht von Wien".

Erwin Zankel wird für sein Lebenswerk geehrt. Der ehemalige Chefredakteur habe die "Kleine Zeitung" zum "regionalen Top-Player mit österreichweiter Bedeutung ausgebaut".

Harald Fidler ist Medienredakteur, Matthias Cremer Fotojournalist des Jahres

Corinna Milborn von Puls 4 holte sich den Titel als Chefredakteurin des Jahres. In der Kategorie Innenpolitik geht die Auszeichnung an Armin Wolf. Kolumnistin des Jahres ist Anneliese Rohrer ("Die Presse"), der Titel der Investigativjournalistin des Jahres geht an Ulla Kramar-Schmid vom ORF. Kulturjournalist des Jahres ist Peter Schneeberger (ORF), Karim El-Gawhary (ORF / "Die Presse") ist Außenpolitikjournalist des Jahres. Wirtschaftsjournalist des Jahres ist Dieter Bornemann (ORF).

Harald Fidler vom STANDARD wurde zum dritten Mal in Folge zum Medienjournalisten des Jahres gewählt, STANDARD-Fotograf Matthias Cremer ist wieder Fotojournalist des Jahres. In der Kategorie Wissenschaft gewann Günther Mayr vom ORF, Alina Zellhofer (ORF) ist Sportjournalistin des Jahres. ORF-Satiriker Peter Klien gewann in der Kategorie Unterhaltung, Lisa Gadenstätter (ORF) ist Chronikjournalistin des Jahres. Die "Falter"-Kolumnistin und Autorin Melisa Erkurt führt die Kategorie "Aufgefallen" an.

Der ORF hat die meisten Mitarbeiter in den Top Ten der jeweiligen Ressorts und ist damit Redaktion des Jahres.

Für ihre Arbeit in den Bundesländern werden als "Local Heroes 2020" ausgezeichnet:

Vorarlberg: Marc Springer, Russmedia Digital

Tirol: Liane Pircher, "Tiroler Tageszeitung"

Salzburg: Gerhard Schwischei, "Salzburger Nachrichten"

Oberösterreich: Christian Diabl, "Stadtrundschau Linz"

Niederösterreich: Alexandra Halouska, "Kronen Zeitung"

Steiermark: Carina Kerschbaumer, "Kleine Zeitung"

Kärnten: Uwe Sommersguter, "Kleine Zeitung"

Burgenland: Sabine Oberhauser, "Kronen Zeitung"

Wien: Paul Tesarek, ORF

(red, 15.12.2020)