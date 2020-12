Tagesüberblick Coronavirus

Impfstoff-Zulassung in EU offenbar vor Weihnachten, neue Einreisebestimmungen veröffentlicht

Mehrere Medien berichten über Zulassung am 23.Dezember. Quarantäne-Verordnung in Österreich veröffentlicht, 2.628 Neuinfektionen in Österreich. Die Corona-News im Überblick