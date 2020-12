250 Teilnehmer werden online beim Turnier zugelassen.

Foto: Red Bull

Am 13. Februar findet das Planet Oneline statt, ein von Red Bull ausgetragenes E-Sport-Turnier. Der Name ergibt sich aus den Vorgängerturnieren, die noch Planet One hießen, und der Tatsache, dass man demnächst ausschließlich online antreten wird können. In sieben Spielen werden sich in zwölf Stunden 250 Spieler duellieren. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Trailer zum Event. DER STANDARD

Populäre Spiele-Auswahl



In den Jahren 2018 und 2019 fand das Planet-One-Event als klassische Offline-Veranstaltung statt: Publikum, Spieler auf einer Bühne und die dazugehörigen Preisverleihungen. Nach einem Jahr Pause soll die Eventreihe jetzt fortgeführt werden, allerdings den neuen Rahmenbedingungen entsprechend als reines Onlineevent.

Bei den Spielen wagt man, was in Österreich sehr selten der Fall ist: den Sprung in die Shooter-Community. Mit CS:GO und PUBG sind zwei 18+ Spiele in der Turnierliste, was auf großen Turnieren mit Sponsoren bis jetzt eher unüblich war. Ergänzt wird das Angebot durch Klassiker wie League of Legends (LoL), Rocket League und Fifa 21. Erstmals im Rahmen der Eventreihe wird Teamfight Tactics (TfT), ein Ableger von League of Legends, gespielt werden. Das letzte Spiel wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben.



Modi und Preise



Neben einem Preisgeld von 3.000 Euro warten Sachpreise auf die Gewinner. Während der zwölf Stunden, die das Event dauert, werden von jedem Spieler Erfahrungspunkte gesammelt, die dann gegen Wertsachen der einzelnen Sponsoren eingetauscht werden können. Mehr Informationen zum Spiemodus und der Anmeldung gibt es auf der Website. (aam, 15.12.2020)