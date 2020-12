Am Mittwoch landen die neuen Corona-Maßnahmen im Nationalrat. Foto: Matthias Cremer

Wien – Die Regierung will am Mittwoch mehrere Verordnungen und Gesetzesvorhaben auf den Weg bringen. Die Verkündung neuer Maßnahmen, die im Raum stand, soll erst gegen Ende dieser oder Anfang nächster Woche stattfinden. Am Mittwoch sollen die fertigen Verordnungen zu den neuen, strengeren Einreisebestimmungen sowie zu den Umständen, wie Weihnachten und Silvester begangen werden können, vorliegen.

Angekündigt wurden viele der geplanten Covid-19-Maßnahmen schon Ende vergangener Woche. Nun sollen diesen Ankündigungen die entsprechenden Verordnungen folgen. So soll es für die Weihnachtsfeiertage gelockerte Kontaktbeschränkungen geben. Am 24. und 25. Dezember dürfen sich demnach bis zu zehn Personen aus mehreren Haushalten treffen. Die Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr wird für die beiden Tage ebenfalls ausgesetzt.

Zu Silvester soll es ebenfalls eine Ausnahme hinsichtlich Personenanzahl und Ausgangsbeschränkung geben. Wobei bereits zu hören ist, dass die Silvesterausnahme bei steigenden Zahlen wieder fallen könnte.

Ausnahmen für Pflege und Angehörige

Mit besonderer Spannung wird die noch ausstehende Regelung zur Einreise aus dem Ausland über die Weihnachtsfeiertage erwartet. Sie betrifft einerseits zahlreiche Familien mit Angehörigen im Ausland. Aber auch die 24-Stunden-Pflege hängt von dieser Regelung ab, da Pflegepersonal aus dem Ausland ebenfalls von den Quarantänebestimmungen betroffen wäre.

Offenbar ist geplant, dass durch Grenzen getrennte Familienmitglieder, die sich schon bisher sehr regelmäßig – mindestens einmal im Monat – getroffen haben, einander auch zu Weihnachten sehen dürfen, ohne Quarantäne. Für die Pflege will man offenbar eine Ausnahme wegen Dringlichkeit schaffen. All diese Verordnungen müssen noch im Hauptausschuss des Nationalrats beschlossen werden, der am Mittwoch zusammentritt.

Antiterrorpaket soll vorliegen

Außerdem soll am Mittwoch das Antiterrorpaket vorliegen, das die Regierung unmittelbar nach dem Terroranschlag in Wien geschnürt und seitdem mehrfach verschoben hat. In ihrer Punktation zur Bekämpfung des politischen Islam hatte die Regierung eine "Ergänzung der Straftatbestände zur effektiven Bekämpfung des religiös motivierten politischen Extremismus" angekündigt. Außerdem ist die vorbeugende elektronische Überwachung entlassener Gefährder sowie die Unterbringung terroristischer Straftäter im Maßnahmenvollzug geplant.

Weiters angekündigt wurden die Möglichkeit zur Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft nach einer Terrorverurteilung, Führerscheinentzug und strengere Waffengesetze. Fraglich war allerdings, ob diese Vorhaben auch juristisch umgesetzt werden können. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bekräftigte, dass der Kampf gegen den politischen Islam kein Kampf gegen eine Religion, sondern gegen Extremisten sei. (völ, ars, 15.12.2020)