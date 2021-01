Ein Blumenstrauß zum Neuanfang! Foto: gettyimages/istockphoto/Jasmina007

Dass man sich vom neuen Jahr das Ende einer Pandemie wünscht, das hätten sich wohl nur die wenigsten von uns noch vor genau einem Jahr gedacht. Aber um positiv zu bleiben: Das denkwürdige Jahr 2020 liegt hinter uns, und das ist doch schon etwas! Und wir stehen am Beginn eines frischen, neuen Jahres. Zwölf Monate voller Möglichkeiten und vorsichtiger Hoffnung liegen vor uns.

Vielleicht erwartet einen im kommenden Jahr die große Liebe? Vielleicht orientiert man sich beruflich um und wagt sich an die Weiterbildung, die man schon so lange vor sich herschiebt? Vielleicht wird man endlich wieder einmal tanzen gehen, in einem Club voller Menschen, und bei allen Liedern ganz laut mitsingen? Egal wie groß oder klein Ihre Wünsche an dieses Jahr sind und wie realistisch die Hoffnungen, die Sie daran knüpfen: Wer sagt denn, dass sie nicht vielleicht genau so in Erfüllung gehen?

Welche Wünsche haben Sie an das Jahr 2021?

Welche Erwartungen setzen Sie in die kommenden Monate und in sich selbst? Und auf welche Ereignisse freuen Sie sich bereits? Lassen Sie das Forum teilhaben! (aan, 1.1.2021)