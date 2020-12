Mehrere US-Medien haben über die Kooperation bereits berichtet. Google spricht via Twitter zu seiner Community.

Foto: Ubisoft / Google

Mit Ubisoft Plus, ehemals Uplay+, kann man sich für 14,99 Euro pro Monat Zugang zu einer Spiele-Bibliothek von über 100 Ubisoft-Titeln sichern. Neue Spiele wie zuletzt Assassin's Creed Valhalla wandern ebenfalls in das Abo. Während dieses Angebot bereits weltweit erhältlich ist, dürfen Spieler in den USA ab Mitte Dezember 2020 den eigenen Ubisoft-Plus-Account mit einem kostenlosen Stadia-Account verknüpfen und auf diese Weise alle Spiele auch streamen.

Zwei Abos



Einige Punkte sind zu beachten. Zunächst einmal bekommt man im Ubisoft-Plus-Angebot ausschließlich PC-Spiele. Das heißt, Konsolen-exklusive Titel wie beispielsweise Mario und Rabbids: Kingdom Battle sind nicht inkludiert. Dafür findet man sämtliche Assassin's Creed-Teile, Anno, Farcry, The Division und viele mehr in der Ubisoft-Plus-Bibliothek. Premium-Content beziehungsweise Spiele-Erweiterungen finden sich meist, aber nicht immer im Angebot.



Durch die neue Kooperation mit Google Stadia können US-Spieler ihre Stadia- und Ubisoft-Plus-Accounts verknüpfen und dann sämtliche Spiele nicht nur herunterladen, sondern auf Wunsch auch direkt auf ein Gerät ihrer Wahl streamen. Um den Service zu nutzen, reicht ein kostenloser Stadia-Account, dann ist die Auflösung aber auch auf 1.080 p limitiert. Erst bei Stadia Pro, für 9,99 Euro pro Monat, wird 4K und HDR unterstützt. Wer also über eine sehr gute Internetleitung verfügt und in bester Qualität spielen will, käme dann auf eine monatliche Belastung von rund 25 Euro.



Auf der deutschsprachigen Support-Seite von Ubisoft verspricht man die Kooperation noch für 2020. Foto: Ubisoft

Noch nicht in Europa



Google Stadia ist seit Anfang Dezember 2020 in Österreich verfügbar und lässt Spiele wie Cyberpunk 2077 oder Watchdogs Legion ohne Downloads oder starke Hardware auf Laptop, Smartphone oder TV streamen. Was aktuell fehlt, sind attraktive Angebote oder Kooperationen, die einen zusätzlichen Mehrwert schaffen. Das Streamen der Ubisoft-Bibliothek könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein, eine Implementierung von Ubisoft Plus in das Stadia-Pro-Abo wäre aber wohl noch attraktiver. Ähnlich hat es Microsoft zuletzt mit EA Play vollzogen, wo man als Game-Pass-Besitzer auf Xbox oder PC Zugriff auf die Electronic-Arts-Spiele der letzten Jahre bekommt.



Wann und ob dieses Angebot in Europa beziehungsweise Österreich verfügbar sein wird, ist unbekannt. (aam, 15.12.2020)