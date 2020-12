... das Spa ist definitiv das Highlight, mit Pool und Whirlpool und den beeindruckenden Säulen. Mit diesen Aspekten hat der Architekt die internationale Jury überzeugt.

Die International Property Awards werden an Immobilien und Entwicklungen in den beiden Segmenten Wohnen und Gewerbe vergeben, mit zahlreichen Unterkategorien (Development, Architektur, Innenarchitektur et cetera) und in einigen regionalen Sparten (Europa, Afrika, USA, Asien-Pazifik et cetera). Eine 80-köpfige Experten-Jury entscheidet alle zwei Jahre über die regionalen Gewinner, die in der Folge auch für den International Property Award nominiert werden können.