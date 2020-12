Alle Jahre wieder ertönen von fern und nah die gleichen Weihnachtssongs. Doch nicht zwingend kennt man alle Texte so gut, wie man vielleicht vermuten würde. Machen Sie das Quiz!

Auch wenn heuer alles anders ist als bisher, bleiben einem immer noch die guten alten Weihnachtslieder, die einen zwar oft nerven, aber trotzdem in Weihnachtsstimmung versetzen können. Auch wenn man dieses Jahr nur im kleinen Kreis feiern wird, sollte man beim Anstimmen der Klassiker wie "Stille Nacht" textsicher sein. Doch das ist oft gar nicht so leicht, besonders dann, wenn es um die zweite oder dritte Strophe geht. Auch bei anderen Weihnachtsliedern, die man seit seiner Kindheit aus dem Radio kennt und von denen man glaubt, sie in- und auswendig zu können, scheitert man oft beim Mitsingen kläglich. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Welche Weihnachtslieder mögen Sie besonders? Welche können Sie absolut nicht mehr hören? Teilen Sie Ihr Ergebnis, und tauschen Sie sich im Forum aus! (ugc, 21.12.2020)