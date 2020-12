"Genshin Impact" war einer der Überraschungshits in diesem Jahr.

Der Mobile-Games-Markt stöhnt nach wie vor unter der kaum zu bewältigenden Flut an täglich erscheinenden Spielen, der Großteil davon spielerisch minderwertiger Free-to-Play-Ramsch. Schade, denn die kleinen Games-Computer wären zu Größerem fähig und bringen eine nie dagewesene Anzahl von Menschen zum Medium Videospiel.

Die wachsende Zahl an großartigen Portierungen von anderen Plattformen auf Smartphone und Tablet beweisen, dass auch komplexere Spiele ihren Platz auf Mobile-Geräten haben. Schwergewichte wie "Civilization 6" und "XCOM 2" bis hin zu brandneuen Indie-Titeln wie "The Pathless" oder lang ersehnten Retro-Konvertierungen wie "Castlevania: Symphony of the Night" haben 2020 auf iOS- und Android-Geräten ihr Publikum gefunden.

Die folgenden zehn Spiele verdienen aber eine Extraerwähnung am Jahresende – Free-to-Play-Riesen, kleine Kunstwerke, perfekte Zeitvertreibe und ambitionierte Experimente. Viel Spaß auf den kleinen Bildschirmen.

Genshin Impact (iOS, Android; Windows, PS4)

Auch wenn dieses Spiel zugleich für PS4 und Windows erschienen ist: Das chinesische Free-to-Play-Wunder des Jahres hat auf iOS und Android die allermeisten User gefunden. Die knallbunte Anime-Fantasy-Welt im ungefähren Look von "Breath of the Wild" ist kostenlos, hat aber trotzdem in zwei Monaten seit Release 400 Millionen US-Dollar eingespielt – sechs Millionen pro Tag. Und das, obwohl – oder eher: weil – die Monetisierung recht sanft angelegt ist und das Spiel durchaus auch ganz ohne Geldausgeben spielbar ist. Ein Phänomen – für alle, denen das Ganze nicht zu kulleräugig ist.

The Chinese Room

Little Orpheus (iOS via Apple Arcade)

Apples Games-Abo Arcade hat sich nicht als der erhoffte Paradigmenwechsel im Mobile-Games-Markt erwiesen, gute Spiele gibt’s aber trotzdem immer wieder zu entdecken. Etwa dieses: Als russischer Terranaut bindet man darin einem finsteren Politkommissar im Verhör einen Bären auf. Die Russen haben nämlich die Reise zum Mittelpunkt der Erde versucht – zurückgekommen ist nur Ivan Ivanovich. Bohrer und die mitgebrachte Atombombe sind ihm leider verlorengegangen. Das humorvolle Actionabenteuer der Macher von "Dear Esther" überzeugt mit tollem Humor und gewohnt großartigem Soundtrack von Jessica Curry.

DevolverDigital

Reigns Beyond (iOS via Apple Arcade)

Kartenspiel, Ressourcenmanagement, Abenteuer: Die Spiele der "Reigns"-Reihe sind clevere Unikate, die schon dreimal zuvor für spaßige Stunden gesorgt haben. Im aktuellen und vierten Teil "Beyond" geht’s statt in Fantasy-Welten in den Weltraum, denn diesmal gibt’s ein Science-Fiction-Epos im bekannt originellen Gameplay-Loop aus Entscheidungen und erzählerischen Wendungen. Auch das neue "Reigns" steht momentan nur für Apple Arcade zur Verfügung, Versionen für Android sowie andere Plattformen sind aber in Kürze zu erwarten. Ungeduldige Neugierige ohne Apple-Geräte oder Abo-Zugang können sich mit den Vorgängern trösten, darunter das ganz hervorragende "Reigns – Game of Thrones" – das gibt’s außerdem für Android, Windows, Mac und Nintendo Switch.

Pascal’s Wager

Pascal’s Wager (iOS, Android)

Das düstere Actionrollenspiel "Pascal’s Wager" war Showcase-Game für Apples neue Grafikchips, und es sieht auch wirklich beeindruckend aus. Wie im Vorbild "Dark Souls" findet man sich hier als einsamer Held in einer düsteren Fantasy-Welt voller Monster und besonders tödlicher Bossgegner wieder. Als Einstieg in die harte Welt der Souls-likes und als Vorzeigespiel für grafikbegeisterte Handyspieler bietet das hübsche Abenteuer eine Hardcore-Herausforderung, die man am besten mit separatem Joypad bewältigt.

Amanita Design

Creaks (iOS via Apple Arcade, Windows, Mac, Xbox One, PS4, Switch)

Das dritte und letzte Apple-Arcade-Spiel der Liste stammt vom Ausnahmestudio Amanita Design ("Machinarium", "Samorost") und ist nicht nur für Mobile-Spieler eine absolute Empfehlung. Im zauberhaft illustrierten Grafikstil rätselt man sich durch eine fantastische Welt voller Magie, Gefahren und Geheimnisse. Bei Dunkelheit verwandeln sich harmlose Gegenstände in böse Monster, die mit viel Köpfchen überwunden werden können. Die umwerfende Musik des britischen Elektronikspezialisten Hidden Orchestra allein wäre schon das Geld wert. Eine Android-Version wird in Kürze sicher auch auf Tablets und Telefonen mit Googles Betriebssystem gute Figur machen.

Valorware

9th Dawn III (Android, iOS; außerdem PS4, Xbox One, Windows, Switch)

Retro-Alarm! Der riesige Open-World-Dungeon-Crawler "9th Dawn III" mischt Oldschool-Rollenspiele wie "Ultima" und das Action-Rollenspiel-Gameplay von "Diablo" & Co. Es warten ein komplexes Crafting- und Skill-System, das verschiedene Spielweisen erlaubt, eine riesige offene Welt mit gewaltigen Dungeons voller Monster und Rätsel, sammelbare Begleiter und als Sahnehäubchen ein Kartenspiel, das man mit so gut wie allen NPCs spielen kann. Nicht vom simplen Äußeren täuschen lassen: Das hier ist eine ambitionierte Mischung aus Twin-Stick-Hack-&-Slash und massivem, frei spielbarem Open-World-Rollenspiel. Ein bisschen Grinding muss allerdings schon sein.

smpl Productions

High Rise (iOS, Android)

Match-Three-Spiele wie "Candy Crush" und Co gelten vielen Spieler*innen als Casual-Futter, dieses hier ist aber eine spannende Variante: Auf einem 5x5-Raster muss man verschiedenfarbige Wohnblöcke so anordnen, dass sie sich zu gleichfarbigen wachsenden Wolkenkratzern verbinden. Klingt simpler, als es ist, und motiviert stundenlang, auch weil Stil und Aufmachung ebenso sympathisch wie minimalistisch geraten sind. Die Monetisierung dieses kleinen Mobile-Games-Juwels ist superfair: Der Download ist kostenlos, die spärliche Werbung der Gratisversion lässt sich um einen Euro dauerhaft deaktivieren.

Rockbite Games

Sandship (/iOS, Android)

Eine riesige Fabrik, die sich durch eine endlose postapokalyptische Wüste bewegt – das ist das exotische Setting für dieses Westentaschen-"Factorio". Das Aufbaustrategiespiel "Sandship" lässt uns immer komplexer werdende Fabrikkonstruktionen designen, um alles am Laufen und die wachsende Bedrohung von außen in Schach zu halten. Im Unterschied zum großen Vorbild sind hier aber nicht nur Mikromanagement und Planung gefragt, sondern hin und wieder auch Geduld – und Geld. Wer bezahlt, darf sich in diesem Free-to-Play-Spiel das Leben als Fabrikbesitzer etwas leichter machen und vor allem lange Wartezeiten abkürzen; wer geduldig ist, kommt aber auch so über die Runden.

GryOnLineTrailery

Unmemory (iOS, Android; außerdem WIndows,Mac, Linux)

Ein Buch zum Spielen, ein Spiel zum Lesen: "Unmemory" versucht einen spannenden Spagat. Als Ermittler ohne Gedächtnis müssen wir einen Mordfall in einer Welt zwischen Kunstszene und Mafia lösen. Der Text dieser spannenden Geschichte ist zugleich das Spielfeld, auf dem mit Wörtern, aber auch anderen ganz unterschiedlichen Elementen, Audioclips oder Filmschnipseln interagiert wird. "Unmemory" hat mit der eher angestaubten "interactive Fiction" weniger zu tun als mit cleveren Rätselspielen wie "Device 6" oder sogar dem Logikpuzzle "Return of the Obra Dinn". Spannend und überaus stylisch.

Aconite

Holovista (iOS)

Ein absolutes Original zum Schluss: In "Holovista" wird das Smartphone oder Tablet zum Portal in eine hyperstylische Welt, in der wir uns dank gyroskopischer Unterstützung rundum in 360 Grad umsehen können – alternativ klappt das auch schnöde per Antippen und Wischen. Mit dem Kamerasucher jagt man hier nach Details, ein Suchspiel, das durch eine überraschend doppelbödige Hintergrundstory, die in Social-Media-Posts und Messenger-Konversationen erzählt wird, aufgepeppt wird. Eines der ungewöhnlichsten Mobile-Spiele des Jahres – und so eigentlich nur am Smartphone spielbar.