Die EU-Kommission will mit einer Reihe an neuen Regeln IT-Konzerne künftig strenger kontrollieren. Ein Überblick

Aktivisten vor dem Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel rufen zur Regulierung von Facebook auf. Foto: AP/Matthys

Als die EU die E-Commerce-Richtlinie im Jahr 2000 verabschiedete, um Unternehmen, die im Netz tätig sind, zu regulieren, waren Facebook, Google, Amazon und Konsorten entweder junge Neugründungen, die teils aus Garagen betrieben wurden – oder sie existierten noch gar nicht. 20 Jahre später sind sie zu den wertvollsten Firmen der Welt aufgestiegen, die immer wieder in der Kritik stehen, ihre Konkurrenz zu zerstören – und bedürfen, so sind sich die Politiker einig, einer neuen Gesetzesgrundlage. Dafür soll der Digital Services Act und der Digital Markets Act den Weg ebnen, den die EU-Kommission am Dienstag vorgestellt hat.

Das Gesetzespaket umfasst aber nicht nur Maßnahmen, um die Marktmacht der IT-Riesen einzuschränken, sondern auch Regelungen zu dem Umgang mit Inhalten. Dabei setzt die Union, ähnlich wie schon bei der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) auf empfindliche Strafen: Bis zu sechs Prozent ihres Umsatzes im Vorjahr müssen Unternehmen bei Verstößen zahlen. Zentral bei dem Gesetz sind erstmals Vorgaben, die ausschließlich besonders große Plattformen betreffen. Zu ihnen gehören jene Seiten, die mehr als 45 Millionen Nutzer – als ein Zehntel der EU-Bevölkerung – zählen.

Transparenz



Sie sollen besonders in den Fokus genommen werden, unter anderem durch Transparenzverpflichtungen – beispielsweise sollen die Algorithmen, mit denen soziale Medien entscheiden, welche Beiträge dargestellt werden, für Nutzer klar verständlich offengelegt werden. Weiters soll das Vorgehen der Plattformen und ihre Einhaltung der EU-Vorgaben anhand von Audits geprüft werden. Kontrolleure sollen dabei Zugriff auf "alle relevanten Daten" erhalten und ihre Erkenntnisse direkt an die Kommission weitergeben, die ebenfalls Einsicht erhalten soll, wie der Rechtsinformatiker Nikolaus Forgó dem STANDARD erklärt. Begründet werden die speziellen Regeln damit, dass die Plattformen einen besonderen Einfluss auf die Gesellschaft hätten.

Eigene Aufsichtsbehörden

Um die Aufsicht sicherzustellen, erhalten die Mitgliedsstaaten mit den Digital Services Coordinators eine neue Behörde, die, ähnlich wie die Datenschutzbehörde bei der DSGVO, Verstöße verfolgt. "Es wird dadurch allerdings nicht verhindert, dass Anbieter sich weiter den Standort aussuchen, in dem das regulatorische Gesamtpaket für sie optimal ist", sagt Forgó und verweist beispielsweise auf Irland. Im Fall der DSGVO wird der dortigen Datenschutzbehörde geworfen, Verfahren gegen Unternehmen wie Facebook jahrelang zu verschleppen.

Hass im Netz

Aufgrund bisheriger nationalstaatlicher Alleingänge – unter anderem das türkis-grüne Paket gegen Hass im Netz – will die Kommission künftig eine weitere Fragmentierung des EU-Raums verhindern. Dafür werden große Webseitenanbieter, die nutzergenerierte Inhalte erlauben, künftig dazu angehalten, Meldesysteme einzuführen, über die User die Betreiber über rechtswidrige Inhalte informieren können. Sollte ein Inhalt entfernt werden, muss der Verfasser benachrichtigt werden, dieser kann sich in einem weiteren Schritt wehren. Außerdem müssen in allen EU-Staaten erreichbare Zustellbevollmächtigte für das Unternehmen etabliert werden.

Vorgehen gegen gefälschte Inhalte

Weiters sollen die Meldungen von bestimmten Behörden, sogenannte "Trusted Flaggers" ("vertrauenswürdige Melder") gesondert entfernt werden. Im Bereich des Online-Handels müssen Verkäufer bei Amazon und Co künftig strenger geprüft werden, um Fake-Produkte zu verhindern.

Um Fake News einzudämmen will die EU-Kommission außerdem in gesonderten Krisensituationen – wie etwa einer Pandemie – ein Krisenprotokoll über die Plattformen zur Verfügung stellen können, um rascher glaubwürdige Informationen zu verbreiten.Auch sollen Nutzer künftig genauer erfahren, wer hinter einer Online-Werbung steckt.

Anhand eines verpflichtenden Werbearchivs sollen User vergangene Anzeigen einsehen können, um ihre negative Folgen besser zu prüfen. Außerdem sollen geprüfte Forscher Zugang auf Daten erhalten, beispielsweise, um Wahlmanipulation zu untersuchen. Dazu kommen neue Regeln, um den Verkauf gefälschter Produkte bei Onlinehändlern zu regeln: So müssen sie etwa Verkäufer genauer prüfen.

Monopolbildung einschränken

Über den Digital Markets Act schafft sich außerdem die Kommission künftig die Möglichkeit, Unternehmen zu untersuchen, um Monopole bereits zu erkennen, bevor diese zustande gekommen sind – und sie zu verhindern (der Artikel wird in diesem Punkt noch aktualisiert).Bis die Regeln tatsächlich in Kraft treten, dürfte es allerdings noch dauern – den zuerst müssen Kommission, Rat und EU-Parlament sich bei dem großen Vorhaben einigen. Sobald das geschehen ist, werden die Mitgliedsstaaten drei Monate Zeit haben, um die Pläne zu implementieren.