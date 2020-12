Das neueste Update kann ab sofort installiert werden. Foto: Apple

Apple hat das erste größere Update für macOS "Big Sur" veröffentlicht. Es trägt die Versionsnummer 11.1 und bringt einige Neuerungen und Sicherheits-Updates mit. Gleichzeitig wird an der Flexibilität von ARM-Macs gearbeitet.

Kopfhörer Unterstützung



Neu ist etwa Support für die überraschend vorgestellten Bügelkopfhörer Airpods Max, sowie eine bessere Platzierung des Streaming-Dienstes TV+ in der TV-App. Auch bringt es die Integration des neuen Datenschutz-Labels im App-Store. Das hat zur Folge, dass es in einfacherer und lesbarer Form nachvollziehbar wird, warum Apps gewisse Daten erfassen und speichern. Auch die Berliner Suchmaschine Ecosia zieht in den hauseigenen Browser Safari als neue Option unter den Suchanbietern ein.

Die Foto-App hat ebenfalls eine Verbesserung erfahren. Die Bearbeitung von Aufnahmen in Apples ProRAW-Format ist auch ab sofort möglich. Der Vollbildmodus in Apps ist jetzt auch verwendbar, Macs mit M1-Chip genießen jetzt auch den Vorteil rasch zwischen Portraitansicht und Querformat wechseln zu können.



Sicherheitsprobleme gelöst

Außerdem werden Korrekturen an manchen Verbindungen vorgenommen. Mehrere Nutzer klagen, dass die Entsperrung von Macs mit der Apple Watch nicht reibungslos funktioniert hat. Dieses Problem soll nun der Vergangenheit angehören. Ebenso wurde die Verbindung via Bluetooth verbessert.

Zu guter Letzt ist die Zusammenarbeit von 5K-Bildschirmen mit den neuen M1-Macs angepasst worden, damit auch hier wieder die volle Auflösung zum Erstrahlen kommt. Gleichzeitig wird auch bei der Sicherheit nachgerüstet. Unter anderem wurde die Lücke geschlossen, die das Ausführen von Schadcode auf Kernel-Ebene sowie das Einschleusen von beliebigem Code durch entfernte Angreifer ermöglichten.

Apple empfiehlt den Nutzern, umgehend das Update einzuspielen. Für macOS 10.15.7 "Catalina" steht parallel das Sicherheits-Update 2020-001 zum Download bereit, für macOS 10.14.6 "Mojave" das Sicherheits-Update 2020-007. Für macOS 10.13 "High Sierra" dürfte Apple keine Updates mehr liefern. (red, 15.12.2020)