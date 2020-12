In Tirol leben nur Tourismusfunktionäre. Den Eindruck hat man leicht. In der Diskussion um die Öffnung der Pisten und die Lockerung der Corona-Maßnahmen sprechen oft Hotelbesitzer und Skiliftbetreiber. Selten äußern sich Kellner, Reinigungskräfte oder Menschen, die mit ihrer Arbeit die kleinsten Rädchen des Wintertourismus am Laufen halten.

Ausgerechnet Corona könnte eine Chance für den Wintertourismus sein. Foto: APA/Alpenverein/Norbert Freudenthaler

Dabei hätten jene, die in Küchen werken und Zimmer putzen, sicher einiges zu erzählen. Der Wintertourismus ist berüchtigt für seine harten Arbeitsbedingungen. Körperliche Belastung und Stress treffen auf zehrende Arbeitszeiten. Lange vor der Pandemie klagten Betriebe, dass sie keine Arbeitskräfte finden. Ausländische Saisonarbeiter übernahmen oft die harten Jobs.

Ausgerechnet Corona könnte eine Chance für den Wintertourismus sein – wenn die Branche die Zwangspause nutzt. Vertreter von Betrieben und Arbeitnehmern könnten diskutieren, wie Arbeitsbedingungen besser werden können, und Maßnahmen planen. Wenn die Regierung diese Schritte fördert, hätte das einen nachhaltigen Nutzen für die Branche.

So wäre Corona keine bloße Katastrophe für den Wintertourismus. Es könnte eher ein reinigender Sturm sein. Es ist nämlich nicht gottgegeben, dass einige Menschen unter harten Bedingungen arbeiten müssen, damit andere die glitzernden Hänge hinunterwedeln können. (Ana Grujić, 15.12.2020)