An der Universität Salzburg stießen die Reformpläne von Rektor Hendrik Lehnert teils auf Kritik, vor allem die geplante Veränderung der Struktur der bestehenden vier Fakultäten. Foto: UNIVERSITÄT SALZBURG / SCHEINAST

Salzburg – Stundenlang debattierte der Senat der Uni Salzburg am Dienstag über den Abwahlantrag gegen Rektor Hendrik Lehnert. In der Nacht fiel dann die Entscheidung: Der anonym eingebrachte Antrag auf Abberufung des Rektors hat keine Mehrheit gefunden. Lehnert bleibt Rektor der Uni Salzburg. Doch das Ergebnis dürfte knapp gewesen sein.

Um 14 Uhr traf sich der 26-köpfige Senat in einer Online-Sitzung. Auch Rektor Lehnert war als Auskunftsperson geladen, um zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Erst nach neun Stunden, kurz nach 23 Uhr, wurde dann über den Antrag abgestimmt.

Schaden für die Universität



In einer Aussendung des Senatsvorsitzenden Wolfgang Faber kritisiert der Senat, dass die "interne Angelegenheit der Universität vor der Behandlung durch ihre Organe in die Presse und damit in die breite Öffentlichkeit gelangt ist, was dem Ansehen der Universität großen Schaden zugefügt hat." Dabei sei teilweise von falschen Sachverhalten ausgegangen und verschiedene Fragen miteinander vermengt worden.

Der Senat setze sich dezidiert für Reformen ein, was die künftige inhaltliche Ausrichtung der Uni und die Diskussion über die Inhalte des Entwicklungs- und Organisationsplans betreffe. Man werde daher diesen Reformprozess weiter konstruktiv mitgestalten und dabei die Interessen der Universitätsangehörigen, in jedem Fall mit berücksichtigen. Diesen Weg hätte man auch bestritten, wenn der Antrag auf Abberufung des Rektors eine Mehrheit gefunden hätte.

Liste an Verfehlungen



Der Abwahlantrag, der dem STANDARD vorliegt, listete auf 38 Seiten Verfehlungen des Rektors auf und untermauert sie detailliert. Lehnert wurde etwa vorgeworfen, bei fünf Berufungen nicht die Zustimmung des Senats eingeholt zu haben und auch unsachliche Auswahlentscheidungen bei der Besetzung von Professuren getroffen zu haben. Zu den erhobenen Verfehlungen zählten auch unsachliche Ausschreibungen, Falschinformationen über das Budget und die mangelhafte Kommunikation seiner Reformpläne. Einer der schwersten Vorwürfe war die falsche Verdächtigung einer Straftat.

Lehnert hatte zuvor in schriftlichen Stellungnahmen die Vorwürfe bestritten und eine Offenlegung der Antragsteller gefordert. Der gab sich aber jedoch am Dienstag nicht zu erkennen. (Stefanie Ruep, 16.12.2020)