Isabel Russ wird Digitalchefin von "Profil". Foto: Russ-Invest / Julia Herzsprung

Lange hat "Profil" nach einem Digitalchef oder eine Digitalchefin gesucht, um das Nachrichtenmagazin schlüssig in die digitale Welt zu bringen. Isabel Russ (30), derzeit selbstständige Beraterin etwa für deutsche Medienhäuser in Sachen Erlösmodelle, übernimmt die Funktion mit Jahresbeginn.

Herausgeber Christian Rainer teilte die Besetzung für "die Leitung der Transformation und Weiterentwicklung von profil.at" gerade intern mit. Russ werde sie "angestellt und fulltime in Kooperation mit Sebstian Hofer (und vor allem mit dem gesamten Team) umsetzen".

Russ hat Rainer mit Russ' (im internen Mail nicht näher ausgeführten, "ungefragten") Analyse von profil.at "außerordentlich beeindruckt".

NZZ, Speedinvest, Tier

Russ ist seit April 2019 als Startup-Investment-Beraterin in Österreich und Deutschland tätig. Sie unterstützt Startups laut CV bei der Mittelbeschaffung durch die Erstellung von Pitch Decks, Finanzplänen und Datenanalysen, dem Management von Vertragsverhandlungen und der Due Diligences sowie durch Coaching, und berät Unternehmen bei Start-up Investitionen.

Deutsche Medienhäuser beriet sie laut CV bei der Prüfung von Startups, bei der Erarbeitung von Erlösmodellen, bei einer Übernahme. Bei Funke Digital arbeitete sie im Investmentteam mit.

Russ, sie stammt aus der gleichnamigen Vorarlberger Medienunternehmerfamilie Russ (Russmedia, "Vorarlberger Nachrichten") arbeitete etwa für das E-Roller-Startup Tier Mobility, bewertete für den Inkubator Speedinvest hunderte Startups, für die NZZ Mediengruppe im Corporate Development und Marketing.

Sie studierte mit Bestnoten an der University of Warwick Wirtschaft und machte ihren Master an der Universität St. Gallen mit einer Masterarbeit über "The Cross-Over Effect of Irrational Investor Sentiments in Commercial and Residential Real Estate Markets". (fid, 16.12.2020)