David Scheid: "Das Mischpult ist für mich viel mehr als nur eine Investition." Foto: Nathan Murrell

"Mein bestes Stück ist mein erstes wirklich gutes Mischpult. Das Geld dafür stammte aus einem Bausparvertrag. Mein Vater war damals entsetzt, dass ich das Geld nicht in einen Führerschein investiert habe. Auf dem Gerät waren damals zwei Preise zu lesen: 13.900 Schilling und 999 Euro.

Ich kaufte das Mischpult und zwei Plattenspieler also zur Zeit der Euro-Umstellung, was schon ein Weilchen her ist. Ich war damals 18. Das Mischpult, das mich seit damals auf allen meinen DJ-Gigs begleitet hat, bräuchte zwar einen kleinen Service, aber es funktioniert immer noch einwandfrei. Vor zwei Jahren schaffte ich mir zwar ein neues an, aber das tut meinem Verhältnis zum alten keinen Abbruch.

Mein Vater ist übrigens längst nicht mehr entsetzt, auch er sieht es in der Zwischenzeit als gute Investition. Aber dieses Gerät mit seinem schönen goldschimmernden Lack ist viel mehr als nur eine Investition. Es hat mein Leben extrem bereichert."

(Michael Hausenblas, 13.1.2021)