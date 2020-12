"Among Us" ist bereits 2019 erschienen, richtig bekannt wurde der Titel aber erst in diesem Jahr. Aufgrund der zahlreichen Lockdowns hatten Streamer den Titel für sich entdeckt und als Möglichkeit genutzt, mit der Community zu spielen.

Auf dem Indie World Showcase wurde am Dienstag ein großer Fokus auf die Zusammenarbeit zwischen unabhängigen Spielestudios und Nintendo gelegt. Knapp 20 Titel, etwa Spelunky 2 oder Super Meat Boy Forever, sollen bis Mitte 2021 auf der Nintendo Switch erscheinen.

Vorgezeichneter Weg

Nachdem es viele Hersteller aufgegeben haben, ihre Blockbuster wie Assassin's Creed oder Call of Duty in abgespeckter Form auf die Switch zu bringen, lebt der japanische Entwickler primär von Eigenmarken wie Zelda und Mario. Deutlich wurde in den letzten Jahren aber auch das verstärkte Interesse von Nintendo, kleineren Games ein Zuhause zu bieten. Prominentestes Beispiel 2020 ist sicher der bereits mehrfach ausgezeichnete Ausnahme-Action-Titel Hades, den man Konsolen-exklusiv auf Switch spielen kann. Davor konnte man sich aber auch schon bekannte Spiele wie Cuphead, Ori and the Blind Forest oder Terraria sichern.



Neu im Store ist seit Dienstag neben drei anderen Spielen auch der Hype-Mehrspieler-Titel 2020, Among Us, der ebenfalls noch auf keiner anderen Konsole verfügbar ist. Hier gilt es, als Team ein Raumschiff zu reparieren und dafür Aufgaben zu erledigen. Einer der Spieler ist jedoch ein Saboteur, den es zu finden gilt.

Neben "Among Us" sind auch das Aufbauspiel "Calico" (Bild) sowie "Grindstone" und "When the Past was Around" seit Dienstag verfügbar. Foto: Nintendo

Für jeden Geschmack



An der spielerischen Vielfalt der Neuankündigungen kann man wenig aussetzen. Adventures wie Hazel Sky, Spiele mit Mehrspieler-Fokus, etwa Very Very Valet, und an 16 Bit angelehnte Titel wie Cyber Shadow sprechen wohl sehr unterschiedliche Spielertypen an.

Wer nach 4K, HDR und 60 Bildern pro Sekunde sucht, wird hier eher nicht fündig. Wer ohnehin wenig Zeit für 80 Stunden dauernde Open-World-Games hat, der kann sich auf der Website des Showcases die einzelnen Titel in Ruhe durchschauen oder das oben verlinkte Video ansehen. (aam, 16.12.2020)