Bergung ist ein kniffliges Unterfangen: Kleine Kapsel wird irgendwo in einem riesigen Gebiet aufsetzen

Lieferkette: Nachdem das Aufstiegsmodul die Proben des Landers zur Muttersonde gebracht hatte, machte sich diese auf den Weg zur Erde. Foto: STR / China National Space Administration (CNSA) via CNS / AFP

Bald ist es so weit: Zum ersten Mal seit 44 Jahren wird ein Raumfahrzeug wieder Gesteinsproben vom Mond zur Erde bringen und China damit in einem weiteren Punkt mit den alten Weltraummächten gleichziehen. Der Lander der nach der chinesischen Mondgöttin benannten Sonde Chang'e 5 hatte am 1. Dezember auf dem Mond aufgesetzt und insgesamt zwei Kilogramm Material eingesammelt. Das Rückkehr-Modul der Sonde soll es nun zur Erde bringen.

Die Vorbereitungen zur Bergung laufen

Raumfahrtexperten rechnen wegen chinesischer Warnungen für den Flugverkehr damit, dass die Kapsel zwischen 18.32 und 19.07 Uhr MEZ landen könnte – auch wenn es von chinesischer Seite zunächst keine Bestätigung dafür gab. Der kolportierte Landepunkt soll irgendwo im Banner Siziwang liegen. "Banner" heißen die Verwaltungseinheiten, in die sich die große autonome Region Innere Mongolei im Norden Chinas gliedert.

Das harsche Winterwetter mit Schnee, die kleine Größe der Kapsel und ein besonders großflächiges Landegebiet dürften die Bergung erschweren, die noch dazu wahrscheinlich in der Dunkelheit erfolgen wird. Die Suchteams mit Hubschraubern und Fahrzeugen haben bereits mehrere Übungen absolviert, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Hintergrund

Die Mission gilt als eine der schwierigsten in Chinas Raumfahrtgeschichte und ist zugleich eine Vorbereitung für eine geplante bemannte chinesische Mondlandung. Bemannte chinesische Raumschiffe sind allerdings siebenmal größer als die Kapsel. Auch ist das Landegebiet diesmal 16-mal größer als sonst, weil die Kapsel eine besondere Methode für den gefährlichen Eintritt in die Erdatmosphäre mit einer langgezogenen Flugbahn verwendet, um Hitze und Materialschäden zu vermeiden.

Der Lander von Chang'e 5 hatte in einem nach dem deutschen Astronomen Karl Rümker (1788-1862) benannten Vulkangebiet aufgesetzt, das im Ozean der Stürme liegt. Diese Region ist erst 1,2 Milliarden Jahre alt. Dagegen wird das Alter des Mondgesteins, das die USA und die Sowjetunion seinerzeit gesammelt hatten, auf 3,1 und 4,4 Milliarden Jahren geschätzt. Forscher warten daher gespannt auf dieses vergleichsweise junge Mondgestein, das neue Erkenntnisse über die vulkanische Aktivität und die Geschichte des Mondes liefern könnte. (red, APA, 16. 12. 2020)