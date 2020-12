Die Technologie sei einfach an ihm "vorbeigezogen", erklärte der 77-jährige Darsteller, der weder Computer noch Handy besitzt

Christopher Walken kam bisher auch ohne Handy und Laptop durchs Leben. Foto: AFP

Was haben Hollywood-Star Christopher Walken (Pulp Fiction, Batman Returns, Kings of New York) und Österreichs Finanzminister Gernot Blümel gemeinsam? Beide haben bzw. hatten lange Zeit keinen Laptop. Während Blümel mittlerweile einen mobilen Rechner besitzen dürfte, lebt Walken sein Leben weiterhin ohne den Geräten, die mittlerweile fast jeder nutzt.

Das verriet der Darsteller jüngst bei einem Auftritt in der Late Show mit Stephen Colbert. Selbst der Computer, mit dem er sich per Videoschaltung in die Show einklinkte, wurde ihm extra gebracht und eingerichtet, erklärt Walken freimütig.

The Late Show with Stephen Colbert

Kein Einstieg in die digitale Welt geplant



Auch über ein Handy verfügt er nicht. Bei Dreharbeiten würde ihm üblicherweise eines ausgehändigt. Dieses werde in der Regel dazu verwendet, um ihn zu finden wenn er gebraucht werde. Walken weiter: "Handys sind wie kleine Uhren. Wenn man sie braucht, hat sowieso jemand anderes eines." Er habe in seinem ganzen Leben bisher weder eine SMS verschickt, noch eine E-Mail gesendet.

Und er hat auch nicht vor, daran etwas zu ändern. Denn er fände es seltsam, etwas zu verwenden, in dem ein Zehnjähriger besser als er selbst sei. Er habe aber nichts gegen moderne Technologie, betont Walken. "Die sind einfach an mir vorbeigezogen", sagt der Schauspieler, der demnächst im Film Wild Mountain Thyme zu sehen ist. Das komplette Interview ist am Youtube-Kanal der Late Show zu sehen. (gpi, 16.12.2020)