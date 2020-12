Was machen Sie am letzten Tag des alten Jahres? Foto: gettyimages/istockphoto/martin-dm

Kaum zu glauben, aber wir haben das Jahr 2020 sehr bald geschafft. Silvester steht vor der Tür, wird aber, so wie praktisch alles in den letzten Monaten, anders als gewohnt ablaufen. Wenn der Jahreswechsel während eines harten Lockdowns daherkommt, sprengt das noch die letzten naiven Hoffnungen auf ein Fest mit Freunden. "Es wird keine Silvesterparty geben", hielt Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) fest. Ebenso werden keine öffentlichen Feuerwerke den Nachthimmel erhellen, von privaten wird abgeraten.

Gut, dann also keine Party. Muss ja auch gar nicht sein. Eine weitere Person aus einem anderen Haushalt darf man immerhin sehen – und man kann sich ja auch daheim einen netten Abend machen. Raclette, Bleigießen, zum Donauwalzer tanzen und Sektkorken knallen lassen geht auch in Zeiten von Corona. Und wer einfach eine Pizza bestellen, zum zwölften Mal "The Big Lebowski" sehen und dann früh schlafen gehen will – warum nicht?

Wie verbringen Sie den Jahreswechsel?

Was haben Sie geplant? Mit wem feiern Sie – oder pfeifen Sie dieses Jahr einfach drauf? Wie werden Sie es sich, den Umständen zum Trotz, nett machen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 28.12.2020)