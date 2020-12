Vor 28 Jahren wurde der Anti-Mafia-Richter Giovanni Falcone ermordet, die Mafia bleibt in Italien ein Problem: "Es ist Zeit voranzugehen", steht auf diesem Plakat, das im Mai am Rathaus von Mailand angebracht wurde. Foto: EPA / MATTEO BAZZI

Heilbronn – Der prominente Boss der sizilianischen Mafiaorganisation Cosa Nostra, Antonino Falzone, ist am Dienstag in Heilbronn im deutschen Bundesland Baden-Württemberg festgenommen worden. Dem seit September flüchtigen Mafioso werden unter anderem Drogenhandel und Erpressung vorgeworfen, teilte die italienische Polizei am Mittwoch mit.

Gesucht wurde Falzone aufgrund eines Europäischen Haftbefehls, der von einem Gericht im sizilianischen Catania erlassen wurde. Festgenommen wurde er in einer Wohnung, in der er von den Sicherheitskräften überrascht wurde. Die Festnahme erfolgte im Rahmen der Europol-Zusammenarbeit, berichtete die italienische Polizei. (APA, 16.12.2020)