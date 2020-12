Was hat Sie im Jahr 2020 positiv gestimmt? Foto: evgenyatamanenko Getty Images/iStockphoto

Das Jahr der Ausnahmen neigt sich dem Ende zu. Für viele ist es eine erleichternde Vorstellung, bald in ein neues Jahr zu starten, in dem sich hinsichtlich der Pandemie vermutlich einiges zum Besseren wenden wird. Denn für viele Menschen wird 2020 als Jahr des Verzichts, der Maßnahmen, des Wartens und der Veränderung in die Geschichte eingehen. Blickt man zurück, spielte sich im Leben eines jedes Einzelnen neben der Krise allerdings noch viel mehr ab. Und dazu zählen auch die besonders schönen Momente und Ereignisse.

Alles anders, vieles gut

Wenn man zum Beispiel durch die Ruhe und Zeit im Frühjahr mehr zu sich finden, den ganzen Stress und sämtliche Routinen ablegen konnte und überlegen musste, wie die persönlichen Wünsche für die Zukunft aussehen. Vielleicht konnte man auch etwas nachholen, was man jahrelang aufgeschoben hatte:

Möglicherweise hat man neue Interessen und Hobbys für sich entdeckt, mehr Zeit in der Natur oder mit den Menschen, die man besonders schätzt, verbracht. Oder man konnte Erfolgserlebnisse im Job verzeichnen, hat ein Kind bekommen, unerwartet neue Menschen kennengelernt oder sich offen zu jenen bekannt, die man liebt:

Durch alle Maßnahmen, die die Corona-Krise mit sich brachte, wurden sogar jene Ereignisse und Momente, die man sonst für selbstverständlich gehalten hat, plötzlich etwas ganz Besonderes.

Was waren Ihre Highlights des Jahres?

Was hat Sie bewegt, was erfreut, was hat Ihr Leben bereichert? Teilen Sie Ihre schönsten Geschichten im Forum! (mawa, 30.12.2020)