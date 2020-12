52 Prozent der Schüler sprechen nicht Deutsch als Muttersprache. Integrationsstadtrat Wiederkehr will schnelle Staatsbürgerschaftsverfahren und mehr Sprachförderung

In dieser Galerie: 2 Bilder 30,8 Prozent der Wiener haben keine österreichische Staatsbürgerschaft. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr setzt auf verstärkte Sprachförderung ab dem Kindergarten. Foto: Regine Hendrich

Wien – Fast ein Drittel der derzeit in Wien lebenden Menschen hat keinen österreichischen Pass. 30,8 Prozent der Bevölkerung (Stand Anfang 2020) sind damit ausländische Staatsbürger. Zu diesem Ergebnis kommt der jüngste Integrationsmonitor der Stadt. Außerdem sprechen 52 Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht Deutsch als Muttersprache. Integrations- und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) will deshalb unter anderem bei der Sprachförderung schon im Kindergarten ansetzen.

Der Integrationsmonitor wird vom Magistrat alle paar Jahre erstellt und soll Auskunft darüber geben, inwiefern sich Migrationshintergrund auf die Chancen im Bildungsbereich, am Arbeitsmarkt oder in Sachen leistbares Wohnen auswirkt. Die bis dato letzte Ausgabe wurde 2017 veröffentlicht, damals hatten 27 Prozent der Wiener keinen österreichischen Pass.

Großteil der Nichtösterreicher kommt aus EU

Die jüngsten Daten zeigen nun, dass fast jeder zweite Wiener mit Hauptwohnsitz (47,8 Prozent) entweder nicht die österreichische Staatsbürgerschaft hat, nicht hier geboren wurde oder zwei im Ausland geborene Elternteile hat. Wobei der Großteil der Zuzügler – mit Ausnahme des Fluchtjahrs 2015 – seit Jahren aus dem EU-Raum kommt.

Studienautor Philipp Hammer von der MA 17 (Integration und Diversität) wies in einem Hintergrundgespräch auf die äußerst niedrige Einbürgerungsrate hin, die bei nur 0,8 Prozent liegt: "Das heißt, dass von 1.000 Menschen, die mit einem ausländischen Pass in Wien leben, nur acht die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten." Das sei "eine der niedrigsten Einbürgerungsquoten in der EU".

Das habe ein Demokratiedefizit zur Folge, so Hammer. Im Alterssegment zwischen 27 und 44 Jahren dürfen inzwischen aufgrund des Wahlrechts mehr als 40 Prozent nicht an Bundes- oder Landtagswahlen teilnehmen. Über die gesamte wahlberechtigte Bevölkerung betrachtet, beträgt dieser Anteil immerhin 30,1 Prozent – und ist damit fast doppelt so hoch wie noch vor knapp zwei Jahrzehnten.

Wiederkehr: Ausbau der Sprachförderung

Wiederkehr kündigte an, das Thema Staatsbürgerschaft "forcieren" zu wollen. Unter anderem sollen Verfahren beschleunigt werden, wiewohl der Stadtrat einräumte, dass die zuständige MA 35 sehr herausgefordert sei. Das liege unter anderem daran, dass der Bund ständig die rechtlichen Rahmenbedingungen ändere. Auch der Brexit sorge für ein hohes Arbeitsaufkommen.



Der Ressortchef, der neben Integration auch die Bildungsagenden verantwortet, griff zudem den Bildungsfokus im mehr als 200 Seiten starken Bericht heraus. Dass mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler eine andere Erstsprache als Deutsch haben, sieht Wiederkehr nicht als Nachteil – Stichwort Mehrsprachigkeit: "Das ist eine Chance, wenn man sie nutzt." Es brauche aber eine entsprechende Begleitung.

Deswegen soll die Sprachförderung – wie im rot-pinken Koalitionsübereinkommen festgehalten – ausgebaut werden und schon im Kindergarten ansetzen. Außerdem sollen verstärkt auch Eltern adressiert werden.

Bildungsstandard bei Zugewanderten erhöht

Positiv entwickelt habe sich der Bildungsstandard. Bei den seit 2011 zugewanderten Personen liege der Anteil jener mit höherem Bildungsgrad (ab Matura, Anm.) inzwischen bei 56 Prozent und damit nur vier Prozentpunkte unter dem der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Außerdem zeigt der Monitor, dass sich bei den 15- bis 19-Jährigen der Bildungsstandard ziemlich angeglichen hat. Das liege daran, dass vor allem Drittstaatsangehörige in den vergangenen Jahren öfter eine höhere Ausbildung absolvierten.

Bei den Bediensteten der Stadt selbst hat rund jeder und jede Vierte Migrationshintergrund. Wobei der Spitalsbetreiber Gesundheitsverbund hier mit 34,7 Prozent hervorsticht, während in den restlichen städtischen Einheiten "nur" 17,6 Prozent eine ausländische Herkunft aufweisen, wie der parallel erstellte Diversitätsmonitor zeigt. Autor Kurt Luger von der MA 35 erklärte dies etwa mit speziellen Initiativen, mit denen in der Vergangenheit etwa ausländische Pflegekräfte für die Spitäler angeworben wurden. Insgesamt wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 117 verschiedenen Ländern geboren – wobei drei Viertel des Personals aus nur einem Land kommen: Österreich. (APA, 16.12.2020)