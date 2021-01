Können Sie beim Spielen gut verlieren? Foto: Kristen Prahl Getty Images/iStockphoto

In der Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag wird viel gegessen, getrunken, geredet und auch gespielt. Während die meisten Spiele ihr Dasein den Großteil des Jahres über in verschlossenen Schränken fristen, haben sie in dieser Zeit Hochsaison. Denn nicht selten kann die Aktivität ganze Nachmittage und Abende füllen.

Würfeln, schlagen, stechen

Vielleicht hat die Corona-Krise sogar dazu beigetragen, dass bereits in den vergangenen Monaten mehr gespielt wurde. Zumindest die Serie "The Queen's Gambit" hat bei einigen Menschen einen Hype um ein jahrtausendealtes Brettspiel entfacht: Schach. Neben dem Königsspiel begeistern auch Klassiker wie Schnaps- oder Tarockkarten nach wie vor viele Menschen, wie dieser User berichtet:

Je nach Laune greift man vielleicht manchmal lieber zu etwas bewegteren Spielen wie Activity, oder aber man schätzt Strategiespiele wie Risiko, Monopoly oder Siedler. Für andere sind Wissensspiele wie Trivial Pursuit oder Tabu interessanter. Und dann gibt es auch Spiele, von denen man einfach genervt ist, wie dieser User zeigt:



Welche Spiele mögen Sie besonders?

Und welche nerven Sie? Wie häufig spielen Sie? Hat sich das in der Corona-Zeit verändert? Und: Können Sie gut verlieren, oder sind Sie ein Spielverderber? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 4.1.2021)