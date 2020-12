Raben zählen zu den intelligentesten Vogelarten. Wie clever sie tatsächlich sind, haben nun Forscher aus Deutschland herausgefunden. Sie haben acht Raben verschiedene Aufgaben gestellt und mit ihnen zum Beispiel das Hütchenspiel gespielt. Dabei wird ein Leckerbissen unter einem umgedrehten Becher versteckt. Zwei weitere Becher bleiben leer. Die Forscher schieben die Becher hin und her, um die Vögel zu verwirren. Diese müssen auf den Becher mit dem Leckerbissen zeigen. Dabei hat sich gezeigt, dass die Vögel die Aufgaben genauso gut meistern wie Schimpansen und Orang-Utans. Schon mit vier Monaten sind Rabenkinder sehr selbstständig. Sie ziehen in Verbänden von mehreren Hunderten Tieren umher. Damit sie in diesen Gruppen ihren Platz finden, müssen sie schlau sein.

Raben sind sehr clevere Tiere und können manche Aufgaben so gut meistern wie Affen. Foto: AFP / Tolga Akmen

Nicht nur unter Vögeln und Säugetieren gibt es wahre Intelligenzbestien. Auch bei den Weichtieren tut sich besonders eine Art als sehr schlau hervor: die Kraken. Weichtiere haben keine Knochen und Knorpel – zu ihnen gehören zum Beispiel auch Schnecken oder Muscheln. Bei der Intelligenz werden sie aber um Längen von den Kraken geschlagen. Wissenschafter haben herausgefunden, dass die Tiere komplizierte Aufgaben lösen können. So können sie zum Beispiel ein Gefäß mit einem Schraubverschluss öffnen. Auf Youtube gibt es einige Videos, die Oktopusse bei so einer Aufgabe zeigen. Oktopusse sind eine Gattung der Kraken. Außerdem können die Meeresbewohner neue Fähigkeiten erlernen, indem sie andere Tiere beobachten. Einige können sogar ihre Feinde täuschen. Forscher haben auch beobachtet, dass Kraken unterschiedliche Charaktereigenschaften aufweisen. Es gibt zum Beispiel Tiere, die neugierig auf ungewohnte Situationen reagieren, andere sind dann eher schüchtern.

Oktopusse können schwierige Aufgaben lösen. Foto: Imago / Danita Delimont

Tiere verständigen sich auf verschiedene Arten. Über Laute, Körperhaltung oder Duftbotschaften. Aber wieso können Tiere nicht wie Menschen sprechen? Menschenaffen wie Gorillas wären durchaus schlau genug, dafür Wörter zu verwenden, haben Forscher herausgefunden. Aber die Form ihres Kehlkopfs erlaubt es ihnen nicht, wie ein Mensch zu sprechen. Der Kehlkopf befindet sich im Hals und ermöglicht es, dass wir Laute erzeugen können. Es gibt aber Affen, die die menschliche Gebärdensprache erlernt haben. Das Gorillaweibchen Koko soll über 1.000 unterschiedliche Begriffe beherrscht haben. Wissenschafter in Japan haben außerdem herausgefunden, dass Schimpansen zählen können. Aber auch andere Tiere haben außergewöhnliche Fähigkeiten. Eine besonders umfangreiche Sprache haben Wale. Sie verständigen sich über Quietschen, Pfeifen und Klicken und können richtige Melodien singen. Außerdem haben sie verschiedene Dialekte: Wale im Pazifik klingen anders als jene im Atlantik. (Birgit Riegler, 17.12.2020)