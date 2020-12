Entwickler Christopher Golden

Foto: Bethesda

Wenige Spiele haben Anfang der 1990er-Jahre ein Genre so geprägt, wie das Action-Spiel Doom. Verfügbar ist es mittlerweile auf praktisch allen Gaming-Plattformen. Ein Modder hat nun 32 neue Levels für das Spiel programmiert.

Dash

Mobil und Konsole

Die neuen Levels, an denen der Entwickler und Modder Christopher Golden in den letzten beiden Jahren gearbeitet hat, erscheinen für PC, Mobil-Geräte und Konsolen. Neue Dämonen, Bosse, Soundeffekte und Musikstücke werden dem Spieler geboten. Wer Doom und Doom II installiert hat, der kann jetzt über ein Untermenü Doom Zero anwählen und die besagten Levels herunterladen.

Sollte man nur die aktuellsten Doom-Teile kennen, etwa das in diesem Jahr erschienene Doom Eternal, sollte man sich als Vorwarnung den Trailer zu Doom Zero ansehen. Wer das Original kennt, wird sich schnell in die 1990er-Jahre zurückversetzt fühlen.



Der Mann hinter "Doom Zero"



Christopher Golden, 35, kommt aus Krugersdorp, Südafrika. In einem Interview mit Doom-Eigentümer Bethesda erzählt er, dass er seit 2010 in seiner Freizeit als Doom-Modder arbeitet. Ein Team oder ein Büro für seine Tätigkeit zu suchen war ihm zu mühsam, weshalb er nur alleine arbeitet. Mit Doom Zero will er dieses Kapitel allerdings abschließen und arbeitet künftig an seinem eigenen Spiel. (red, 16.12.2020)