Ab sofort ist die kostenlose Corona-App des Österreichischen Roten Kreuz für Huawei-Nutzer direkt in der AppGallery verfügbar

Foto: APA / Harald Schneider

Da neuere Huawei-Smartphones nicht mehr auf den Play Store von Google zugreifen können, hat der chinesische Konzern die AppGallery ins Leben gerufen. Ab sofort ist auch die "Stopp Corona"-App, die vom Österreichischen Roten Kreuz entwickelt wurde, im Store verfügbar.



Wichtigste Funktionen



Obwohl noch immer nur ein Bruchteil der österreichischen Bevölkerung die App nutzt, können jetzt auch Besitzer von Huawei-Phones diese herunterladen. Die Idee hinter der App ist, dass Treffen mit Freunden, der Familie oder Arbeitskollegen anonymisiert gespeichert und Corona-Verdachtsfälle sowie Infektionen schnell über die App gemeldet werden. Ist man also ein Verdachtsfall oder mit dem Coronavirus infiziert, werden jene Personen, mit denen in den letzten zwei Tagen Kontakt bestand, anonym benachrichtigt. Auch umgekehrt wird man benachrichtigt, sobald eine Kontaktperson angibt infiziert zu sein. So können Maßnahmen wie Selbstisolation sofort ergriffen werden. (red, 16.12.2020)