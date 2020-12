Bereit zum Abstrich?! Nach den Massentests bis 15. Dezember werden in vielen Regionen Österreichs auch rund um die Feiertage kostenlose Antigen-Schnelltest-Möglichkeiten angeboten. Im Jänner soll die nächste österreichweite Testrunde stattfinden. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Wien – Über 2,1 Millionen Menschen haben sich im Dezember bei der ersten Massentest-Runde Österreichs einem Antigen-CoV-Schnelltest unterzogen – inklusive Bildungsbereich und Exekutive. Das sind 25 Prozent der Bevölkerung über sechs Jahren, denn zu den Testungen aufgerufen waren "alle Bürgerinnen und Bürger ab dem schulpflichtigen Alter". Abseits der berichteten Zahlenspiele bei der Beteiligung in manchen Bundesländern ergibt die Berechnung auf Basis der Bevölkerungsstatistik von Jahresbeginn – jüngere Zahlen nach Alter liegen leider nicht vor – eine Beteiligung zwischen 13,1 Prozent (Wien) und 36,4 Prozent (Niederösterreich).

Die Statistik der Bezirke hinsichtlich der Teilnahme variiert zwischen Wien (13,1 Prozent) und Wels-Stadt (14,8 Prozent) am unteren Ende sowie Mistelbach (46,7 Prozent) und Korneuburg (47,1 Prozent) am oberen. In der Auflistung fehlen allerdings die Vorarlberger Bezirke, da im westlichsten Bundesland keine Auswertung auf Bezirksbasis erstellt worden sei. Aus Kärnten lag die Anzahl der positiven Antigentests pro Bezirk Donnerstagabend noch nicht vor – die Zahlen sollten aber nachgereicht werden.



PCR-Überprüfungen

Nach einem positiven Antigentest beim Massentest erfolgte die Überprüfung des Ergebnisses mittels PCR. Hier waren die Auswertungen am Donnerstag zum Teil noch im Gange – so zum Beispiel im Burgenland, das Dienstagabend gemeinsam mit Wiener Neustadt den Massentest-Reigen beschlossen hatte. Mit einer Ausnahme: Nach Verschiebung wegen Neuschnees wird in acht Kärntner Gemeinden am Samstag noch getestet.

Für drei Bundesländer lagen die finalen PCR-Ergebnisse vor: In Tirol wurden 402 der 621 positiven Antigentests via PCR-Test bestätigt (64,7 Prozent), in Vorarlberg 404 der 476 Tests (84,9 Prozent) und in Wien 587 der 750 positiven Antigentests (78,3 Prozent). Nach Tiroler Bezirken wurden zwischen 57,7 Prozent der positiven Antigentests (Imst) und 69,8 Prozent (Kitzbühel) mit einem positiven PCR-Test bestätigt. (Sebastian Kienzl, Daniela Yeoh, 18.12.2020)