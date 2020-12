Eine Corona-Impfung wird künftig in etwa so sein wie die Gelbfieberimpfung für Tansania: Ohne sie kommt man nicht rein

Eine Impfung gegen das unsägliche Coronavirus ist in greifbare Nähe gerückt. Doch viele sehen ihr mit tiefem Misstrauen entgegen. Für überflüssig hielt auch eine große Mehrheit der Bevölkerung die Teilnahme an den Massentests – leider. Bei der Impfung weiß man, dass für einen vernünftigen Schutz der Bevölkerung eine Durchimpfungsrate von 60 bis 70 Prozent notwendig ist.

Über mögliche Anreize für Impfung und Massentests ließ sich in den vergangenen Tagen also trefflich diskutieren. Braucht es hundert Euro, um Zweifler zu überzeugen? Reicht ein Gutschein im Wert von 50 Euro aus? Was manchen als Ansporn gilt, Testmuffel zu überzeugen, könnte ja auch für Impfmuffel recht und billig sein – oder nicht?

Sicher, die Diskussion muss man führen. Aber eines ist absehbar: Viele werden sich früher freiwillig impfen lassen, als sie es derzeit wissen. Ein starker Anreiz wird das Reisen sein. Das ist derzeit – wenn überhaupt möglich – teuer und unglaublich kompliziert. Das gilt besonders für Fernreisen.

Auch wenn es nicht schadet, Flüge und Autofahrten der Umwelt zuliebe etwas zu bremsen – auf Reisen ganz verzichten wollen viele nicht. Unter den vielen guten Gründen, sich impfen zu lassen, gibt es für manche keine stärkere Motivation, als wieder reisen zu können. Eine Corona-Impfung wird künftig in etwa so sein wie die Gelbfieberimpfung für Tansania: Ohne sie kommt man nicht rein. (Regina Bruckner, 16.12.2020)