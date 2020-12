Der verdiente Gewinner des Preises "Goldenes Brett vor dem Kopf" ist der bekannte Mikrobiologe, Erfolgsautor und Corona-Verharmloser Sucharit Bhakdi für den größten unwissenschaftlichen Unsinn des Jahres (eben für die Verharmlosung der Covid-19-Pandemie). Bhakdi ist fixer Bestandteil der Diskussionssendungen auf Servus TV, das man nicht nur wegen Bhakdi getrost als Zentralorgan aller Corona-Unsinnsverbreiter ansprechen darf.

Der Preis das "Goldenes Brett vor dem Kopf" ging an den Verfasser des Buches "Corona Fehlalarm" Sucharit Bhakdi. Foto: imago/Ralph Peters

Ein schwacher Trost in Zeiten, wo uns etwa die deutsche Virologin Isabella Eckerle (Genfer Zentrum für entstehende virale Erkrankungen) in aller Deutlichkeit auf Twitter sagt, was schiefgelaufen ist: "Die Zeit für die Entwicklung der Langzeitstrategie zur Vermeidung von neuen Lockdowns wäre im Sommer gewesen – stattdessen wurde immer wieder folgendes Wunschdenken öffentlich befeuert: Kinder spielen keine Rolle, langsame Durchseuchung ist okay, mit dem Virus leben lernen, es gibt kein exponentielles Wachstum, es kommt keine zweite Welle, magische schützende T-Zell-Immunität, falsch positive PCR-Befunde, abgeschwächtes Virus, noch Platz auf Intensiv etc." Damit wurde Zeit verplempert.

Wir dürfen hinzufügen, dass einige dieser Wunschdenken-Slogans ("mit Virus leben lernen", "exponentielles Wachstum ist nur ein Labor-Tsunami") von zwei führenden ärztlich-wissenschaftlichen Beratern unseres Gesundheitsministers noch bis vor kurzem verzapft wurden. (Hans Rauscher, 16.12.2020)