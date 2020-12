[Video] Ist das Klima noch zu retten?

[Wissenschaft] Testballon für künstliche Klimaabkühlung könnte im Juni starten.

[Inland] Zurück in die Schule im neuen Jahr? Oberstufenschüler, bitte warten!

[Wirtschaft] Was Konsumenten Weihnachten wert ist.

Abgespeckter Skispaß über Weihnachten für Einheimische.

[International] Haftstrafen zwischen zehn und 30 Jahren im "Charlie Hebdo"-Prozess.

Zehn Jahre Arabischer Frühling: Im Nahen Osten blieb kein Stein auf dem anderen.

[Kommentar] Verfassungsänderung in Ungarn: Nebelgranate aus Budapest.

[Panorama] Fast jeder dritte Wiener hat einen ausländischen Pass.

[Lifestyle] Walnuss oder Haselnuss? Mit oder ohne Ei? Es herrscht ein Richtungsstreit über das perfekte Rezept für Vanillekipferln – Bernie Rieder bäckt am Donnerstag live auf derStandard.at.

[Wetter] Mit steigendem Luftdruck setzt sich in den Niederungen sowie in einigen Tal- und Beckenlagen das überwiegend nebelig trübe Wetter weiter fort. Vereinzelt nieselt es aus dem Hochnebel. Über dem Nebelmeer überwiegt hingegen ganztägig sonniges und mildes Wetter. Der Wind weht allgemein schwach. Frühtemperaturen minus 7 bis plus 3, Tageshöchsttemperaturen 1 bis 10 Grad.

[Zum Tag] Noch 14 Tage bis zum Jahresende ;-).