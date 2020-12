Kärntner überzeugten mit kompakter Defensive, die Wiener konnten ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzen

Wien – Der VSV hat am Mittwoch in der ICE-Eishockeyliga den ersten Sieg unter Trainer Rob Daum geholt. Die Villacher gewannen in Wien gegen die Vienna Capitals mit 2:1 nach Penaltyschießen. Aufgrund der Niederlage im ersten von drei Heimspielen bis Sonntag vergaben die zweitplatzierten Caps die Chance, zu Tabellenführer HCB Südtirol aufzuschließen.

Die Kärntner überzeugten mit starker Defensive, die Wiener konnten ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Acht Sekunden vor der ersten Pause stellte Sahir Gill mit dem 1:0 für die Gäste den Spielverlauf auf den Kopf. Die Wiener schafften erst im Finish durch Jerome Gauthier Leduc (59.) den Gleichstand. Im Penaltyschießen verwertete Martin Ulmer den entscheidenden Versuch und beendete die vier Spiele währende Niederlagenserie der Adler. (APA, 16.12.2020)

Eishockey-Ergebnisse ICE Hockey League – 17. Runde:

Mittwoch

Vienna Capitals – VSV 1:2 n.P. (0:1,0:0,1:0;0:0,0:1)