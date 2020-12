Es läuft weiter gut für die von Hasenhüttl betreuten Saints. Foto: EPA/Clive Rose

London – Trainer Ralph Hasenhüttl hat mit dem FC Southampton Rang drei in der englischen Premier League übernommen. Das Überraschungsteam der Saison holte in London gegen Arsenal ein 1:1 und überholte Leicester City. Die Foxes mit dem ehemaligen ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs unterlagen zu Hause Everton mit 0:2.

Southampton ging durch den früheren Arsenal-Profi Theo Walcott nach 18 Minuten in Führung. Pierre-Emerick Aubameyang konnte kurz nach der Pause ausgleichen (52.). Nach der Gelb-Roten Karte für Arsenals Gabriel Magalhaes (62.) retteten die Gunners in der Folgezeit mit Glück und einem sicheren Keeper Bernd Leno den Punkt. Arsenal ist nun aber bereits sechs Liga-Spiele sieglos und findet sich in der Tabelle nur auf Rang 15.

Liverpool oben auf

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben Tottenham Hotspur von der Tabellenspitze gestürzt. Der deutsche Teammanager gewann das packende Spitzenspiel am Mittwochabend an der heimischen Anfield Road durch ein spätes Tor von Roberto Firmino (90.) mit 2:1 (1:1).

Mohamed Salah (26.) krönte eine zehnminütige Phase Liverpooler Dauerdrucks mit dem 1:0. Der Ägypter hatte allerdings Glück, dass sein abgefälschter Schuss von der Strafraumgrenze im hohen Bogen ins Tor segelte. Heung-Min Son (33.) glich mit seinem elften Saisontor für die zuvor punktgleichen Spurs aus. Firmino versetzte Tottenham den K.o.-Schlag. (APA/dpa, 16.12.2020)