Nicht zum ersten Mal steht Amazon in der Kritik. Foto: reuters/nicholson

Beim US-Onlineriesen Amazon kommt es der deutschen Gewerkschaft Verdi zufolge in Sortier- und Versandzentren in Deutschland zu Ansteckungen mit dem Coronavirus. Allein in dieser Woche seien dutzende Infektionen in Garbsen bei Hannover, in Bayreuth und in Borgstedt in Schleswig-Holstein bekannt geworden, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Verdi forderte deshalb ein Eingreifen der Behörden.

Amazon erklärte, für den Konzern habe "die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oberste Priorität". Allein in Deutschland habe Amazon unter anderem "mehr als 470 Millionen Einheiten Händedesinfektionsmittel, 21 Millionen Paar Handschuhe, 19 Millionen Masken, Gesichtsschutz oder anderen Mund-Nasen-Schutz" bestellt. Die Gesundheitsämter besuchten dem Konzern zufolge Amazon-Gebäude mehrfach und "bestätigen uns, dass wir ... ein sicheres Arbeitsumfeld geschaffen haben".

Druck erhöht

Verdi beklagte dagegen, dass die Schließung von Geschäften abseits des Lebensmittelhandels infolge des am Mittwoch in Kraft getretenen deutschen Lockdowns den Druck auf Beschäftigte bei Amazon und anderen Onlinehändlern erhöht habe. "Der Lockdown verschlechtert dort die Arbeitsbedingungen, weil das erhöhte Aufkommen an Bestellungen durch die Beschäftigten bewältigt werden muss – und das inmitten der ohnehin auftragsstarken Weihnachts- und Neujahrszeit", sagte das Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger.

Amazon weise auf die zur Verhinderung von Infektionen ergriffenen Maßnahmen hin, "doch die hohe Zahl von insgesamt mehreren hundert an Covid-19 erkrankten Kolleginnen und Kollegen spricht eine andere Sprache". Der Gewerkschaft lägen "Fotos und Berichte von Beschäftigten vor, die zeigen, dass Hygiene, Abstandhalten und Sauberkeit vernachlässigt werden". Amazon erklärte dagegen, der Konzern gehe "beim Corona-Schutz teilweise über die einzelnen Länderregelungen hinaus".

Jahrelanger Streit

Verdi liegt seit Jahren mit dem US-Onlineriesen im Streit. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeiter in den deutschen Amazon-Versandzentren tarifliche Regelungen, wie sie im Einzel- und Versandhandel gelten, und unterstreicht diese Forderung immer wieder mit Protesten. Amazon lehnt einen solchen Tarifvertrag mit Verdi ab. (APA, Reuters, 17.12.2020)