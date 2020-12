Russlands Präsident Wladimir Putin wird die auf der Jahrespressekonferenz gestellten Fragen diesmal im Videoformat beantworten. Foto: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Moskau/Berlin – Der russische Präsident Wladimir Putin hält inmitten extrem gespannter Beziehungen mit dem Westen am Donnerstag seine große Jahrespressekonferenz ab. Wegen der Corona-Pandemie geht die mehrstündige Fragerunde mit Vertretern internationaler und nationaler Medien erstmals nur im Videoformat über die Bühne, sodass es ein Mix aus Pressekonferenz und TV-Audienz mit den russischen Bürgern sein wird. Zudem ist der Präsident nicht live vor Ort im Internationalen Moskauer Handelszentrum, wo die Journalistinnen und Journalisten platziert werden, sondern nur aus seiner Residenz in Nowo Ogarjowo zugeschaltet. Die Pressekonferenz hat in Moskau um 12 Uhr (10 Uhr MEZ) begonnen.

Ruptly

Zunächst hat Putin alle Russen zur Corona-Impfung aufgerufen. Er selbst werde sich impfen lassen, sobald es möglich sei. Laut Putin sei Russland gut durch die Pandemie gekommen, "möglicherweise besser als andere Länder".

In Russland laufen inzwischen in allen Regionen die Massenimpfungen mit dem von eigenen Forschern entwickelten Impfstoff "Sputnik V". "Wir haben einen guten Impfstoff: sicher und effizient – 95 und mehr Prozent und Spezialisten sagen, dass sein Schutz 96-97 Prozent erreicht." Bis jetzt gebe es aber noch nicht genügend Kapazitäten, die erforderliche Menge an Impfstoff in Russland zu produzieren.

Mögliche Reaktion auf Nawalny

Mit Spannung wird auch erwartet, ob und wie der Kreml-Chef auf die Vorwürfe reagiert, dass der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny auf Putins Befehl vergiftet worden sein soll. Nawalny macht ein "Killerkommando" des Präsidenten für den Anschlag mit einem Nowitschok-Kampfstoff im August verantwortlich.

Der Oppositionspolitiker hat am Montag die Anschuldigungen präsentiert, basierend auf Enthüllungen der britischen Investigativplattform "Bellingcat" und des russischen Recherchemagazins "The Insider". Demnach waren in die Vergiftung acht Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB verwickelt.

Offiziell hat der Kreml noch nicht auf die neuen Vorwürfe reagiert, aus Kreml-nahen Medien wurden sie aber einmal mehr mit dem Argument "Wenn der Geheimdienst gewollt hätte, dann hätte er Nawalny auch getötet" gekontert. In die gleiche Richtung dürfte auch Putin – unter peinlichster Vermeidung einer Nennung Nawalnys selbst – am Donnerstag argumentieren. (APA, ab, 17.12.2020)