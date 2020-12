Im Bild: Massentests in WIen. Foto: apa

Das Online-Anmeldesystem für die in Tirol mit 19. Dezember startenden dauerhaften und kostenlosen Antigen-Tests ist aufgrund des großen Ansturms am Mittwochabend kurzzeitig ausgefallen. Über 25.000 Zugriffe binnen weniger Minuten nach Aufschaltung führten zu einer Überlastung des Systems. Die Fehler wurden bereits behoben und die Online-Anmeldung war wieder möglich, teilte das Land Donnerstagfrüh in einer Aussendung mit.

Die Systemkapazitäten seien massiv erweitert worden. All jene, die sich bereits angemeldet haben und eine Bestätigung über das Webtool erhalten haben, brauchen sich nicht erneut anzumelden, hieß es. Mit Stand Donnerstagfrüh gab es bereits rund 2.900 Anmeldungen für die Antigen-Tests.

Nicht genug Kapazitäten

Es gebe aber noch ausreichend Kapazitäten, um sich noch vor den Weihnachtsfeiertagen testen zu lassen, hieß es. Die Leitstelle Tirol, die für das Online-Anmeldetool zuständig ist, entschuldigte sich bei allen Betroffenen für die zeitweisen Systemausfälle und die entstandenen Unannehmlichkeiten. (APA, 17.12.2020)