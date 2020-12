Megan Doherty, "Drift".



"Dieses Bild wurde aufgenommen, als meine Freundin Sophia und ich in einer eisigen Novembernacht am Fluss entlangspazierten. Wir kehrten in ein Restaurant am Kai ein, um für eine Weile der Kälte zu entkommen. Ich nahm dieses Bild von Sophia auf, nachdem sie das beschlagene Fenster abgewischt hatte, um auf den Fluss hinauszuschauen", beschreibt Doherty die Entstehung dieses Fotos.