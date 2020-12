Twitch sah sich in der Vergangenheit oft Vorwürfen ausgesetzt, zu wenig gegen Beleidigungen zu unternehmen. Foto: Reuters / Mike Blake

Dem größten Games-Streaming-Service der Welt, Twitch, wurde in den letzten Jahren immer wieder vorgeworfen, zu lasch gegen sexuelle Belästigung und Beleidigungen in der eigenen Community vorzugehen. Mit neuen Richtlinien, die Ende Jänner 2021 aktiv werden, will man Moderatoren jetzt mehr Möglichkeiten geben, diese Übergriffe zu reduzieren.

Spätes Reagieren

In der Twitch-Community haben sich über die letzten Jahre zahlreiche Begriffe etabliert, die bewusst für Beleidigungen genutzt werden. Ausdrücke wie "Simps", in der Twitch-Community für Männer genutzt, die verzweifelt auf der Suche nach Frauen sind, "Incel" (Abkürzung für "Involuntary celibate", "unfreiwillig Enthaltsamer") und "virgin" (Jungfrau) sind nur einige der Beispiele, die Twitch jetzt auf eine Liste unerlaubter Begriffe gesetzt hat.

Ein prominentes Beispiel für das bisherige Ignorieren von sexuellen Übergriffen, war der Fall Samantha Wong, wie "The Verge" im Juni 2020 berichtete. Die Streamerin wurde von einem Kollegen mehrfach belästigt und trotz einer Beschwerde bei Twitch, war der Beschuldigte weiter auf der Plattform vertreten, ohne ein Zeichen von Reue zu zeigen respektive zeigen zu müssen. Alleine in einem Artikel auf Medium finden sich über 400 andere, dokumentierte Fälle von ähnlichen Übergriffen. Viele davon erwähnen auch, dass Twitch nicht auf ihre Beschwerden reagiert hätte.

Neue Regeln

Ab dem 22. Jänner 2021 sollen die neuen, schärferen Regeln greifen. Als Grund nennt der Streaming-Service in einem Blog-Beitrag, dass an den Rand gedrängte Gruppen der Gesellschaft auch auf Twitch unproportional oft beleidigt werden. Einen eigenen Punkt bekommt das Thema "Sexuelle Belästigung". So sind ab sofort unaufgeforderte sexuelle Annäherungsversuche gegenüber einer anderen Person oder erniedrigende Aussagen über die sexuelle Gesundheit einer Person verboten. "Sexuelle Belästigung ist auf Twitch niemals akzeptabel, unabhängig davon, ob sich diese Kommentare an andere auf oder außerhalb unserer Dienste richten," so die Richtlinien.



Auch die Moderatoren-Arbeit wird konkretisiert, die künftig bei Übergriffen schneller Streamer und Verfasser von Kommentaren aus der Community ausschließen können sollen. Bereits im Juni wurde dieser Schritt von Twitch in einer Pressemeldung angekündigt. "Wir werden uns weiter engagieren, um Twitch zu einer sicheren Umgebung für alle zu machen." Weiters geht man darauf ein, dass man an neuen Richtlinien arbeite, die ein gutes halbes Jahr später nun Form annehmen. In einem Interview mit "The Verge" erklärt ein Sprecher von Twitch im Dezember 2020, dass vor allem Leute ausgeschlossen werden sollen, die "abfällige Äußerungen gegenüber anderen Usern fallen lassen." Damit wolle man das Klima auf der Plattform weiter verbessern.



Eine große Frage bleibt: wie will Twitch die neuen Regeln wirklich durchsetzen? Denkt man an die Anzahl an Streams, müsste wohl die Anzahl der Moderatoren stark erhöht werden. Zu diesem Punkt hat sich Twitch bis dato allerdings nicht geäußert. (red, 17.12.2020)