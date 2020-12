Das Chromecast mit Google TV. Grafik: Google

Die Unterstützung für Streamingservices ist beim neuen Chromecast mit Google TV fast lückenlos. Aber eben nur fast. Ein Angebot fehlt nämlich bisher: Wer Apples "The Morning Show" oder auch "Teheran" sehen will, muss dafür bisher auf andere Geräte zurückgreifen. Das soll sich nun ändern.

Pläne

Anfang des nächsten Jahres soll eine Apple-TV-App für das Chromecast mit Google TV veröffentlicht werden. Das kündigt Google in einem Blogposting an. Damit gibt es dann nicht nur vollen Zugriff auf das Angebot des Streamingservices Apple TV+, wer zuvor bei Apple Filme direkt gekauft hat, kann künftig ebenfalls über die Google-Plattform darauf zugreifen.

Auch sonst verspricht Google, dass die App tief mit dem restlichen System am Chromecast integriert wird. So werde auch hier Family Sharing angeboten, über das die Inhalte mit bis zu sechs Familienmitgliedern geteilt werden können. Zudem sollen die Apple-Inhalte auch über die globale Suche auffindbar sein und in das Empfehlungssystem am Homescreen integriert werden. Auch die Watchlist von Google TV soll für Apple-Inhalte nutzbar sein.

Ausblick

Während der genannte Termin für Apple TV vorerst nur für das Chromecast mit Google TV gilt, verspricht Google, dass die App in Zukunft auch für andere Geräte mit Android TV angeboten werden soll. Genau genommen stimmt dies allerdings nicht, denn schon jetzt gibt es Apple TV auf den Geräten eines Android-TV-Herstellers: Sony bietet diese schon seit November auf seinen Geräten an. (apo, 17.12.2020)