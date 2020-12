Gesundheistminister Rudolf Anschober (Grüne) präsentierte am Freitag vier neue Sektionschefs Foto: APA/Fohringer

Das Amt der Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit war lange unbesetzt. Bis 2017 hatte eine gewisse Pamela Rendi-Wagner diese Funktion – die auch mit dem englischen Begriff Chief Medical Officer bezeichnet wird – inne, bevor sie als rote Gesundheitsministerin in die Politik wechselte. Kurz darauf wurde Beate Hartinger-Klein (FPÖ) Ministerin in der türkis-blauen Koalition, und die Sektion für öffentliche Gesundheit wurde aufgelöst. Seither war der Posten unbesetzt, durch die Corona-Krise verzögerte sich die Neuaufstellung des Ressorts. Am Freitag hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei einer Pressekonferenz nun die Details zum organisatorischen Umbau seines Ressorts bekanntgegeben, über die zuvor schon ORF.at berichtet hatte.

Obersten Sanitätsrat rasch reaktivieren

Die neue Chief Medical Officer und Leiterin der Sektion 7 für Öffentliche Gesundheit kommt von außen. Es handelt sich um die 42-jährige Allgemeinmedizinerin Katharina Reich. Sie war von 2013 bis 2018 ärztliche Direktorin des Spitals der Barmherzigen Brüder in Wien und danach im Gesundheitsverbund tätig. Als ihre vordringlichste Aufgabe bezeichnete Reich die Bewältigung der Corona-Krise, die demnächst startende Impfung werde das Ende der Pandemie einläuten, wie sie hofft. Der "Patient Österreich" müsse wieder genesen, sagte die auf Patientensicherheit spezialisierte Ärztin. Organisatorisch wolle sie sich für eine rasche Wiederbestellung des Obersten Sanitätsrat einsetzen – eines wissenschaftlichen Beratergremiums, das seit über einem Jahr nicht mehr aktiviert wurde.

Drei weitere neue Sektionschef im Sozial- und Gesundheitsministerium wurden aus dem Haus selbst rekrutiert:

Die Sektion 3 für Konsumentenpolitik wird mit den Bereichen Verbrauchergesundheit und Tierschutz zu einer Großsektion zusammengelegt. Ihren Chef kennt die Öffentlichkeit bereits als Leiter der Corona-Ampelkommission: Ulrich Herzog ist Veterinärmediziner und hat einige Zeit bei der Landwirtschaftskammer gearbeitet. 2003 wechselte er ins Gesundheitsministerium. Die Zusammenführung von Konsumentenschutz und Tierschutz sei sinnvoll, zumal beide Bereiche von der europäischen Ebene koordiniert werden. Als wichtiges Ziel gab er eine finanzielle Absicherung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) aus, bei der es seit langem keine politische Einigung gibt.

Die Sektion 6 übernimmt ein "Urgestein" (Selbstzuschreibung) des Ministeriums, die Juristin Meinhild Hausreither. Sie arbeitet seit 1985 durchgängig im Ressort und stieg dabei die Karriereleiter immer weiter hinauf. Sie war schon zuletzt für die Legistik verantwortlich, nun soll sie die große Rechtssektion (Humanmedizin und Gesundheitstelematik) leiten. Sie konstatierte eine Überalterung der Belegschaft, die man nun durch den Aufbau neuer, junger Mitarbeiter kompensieren müsse. Die Legistik des Ministeriums war in der Corona-Krise durch über 100 Verordnungen stark überlastet, mangelhafte und teils rechtswidrige Verordnungen aus Anschobers Ressort sorgten in den vergangenen Monaten für viel Kritik. Die Kombination aus dem alten Epidemiegesetz und dem neuen Covid-Maßnahmengesetz habe sich aber bei der Krisenbewältigung grosso modo bewährt, sagte Hausreither bei der Pressekonferenz. Reformbedarf sieht sie vor allem bei gesundheitsberuflichen Regelungen – etwa im Ärzterecht und im Psychotherapiegesetz.

Neue Chefin der Sektion 2 für die Sozialversicherung wird Annemarie Masilko, ihr Vorgänger ging 2019 in Pension. Die Juristin ist seit 1991 im Ministerium und war schon stellvertretende Sektionschefin.

Hoher Frauenanteil



Ressortchef Anschober hob hervor, dass von acht Spitzenpositionen – Generalsekretärin plus sieben Sektionsleitungen – im Ministerium nun sechs weiblich besetzt seien, was einem Frauenanteil von 75 Prozent entspricht. Sich selbst rechnete der Minister interessanterweise nicht in die Statistik der Spitzenpositionen ein. (Theo Anders, 18.12.2020)