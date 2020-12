Corona hat uns in die Knie gezwungen, sogar Chanel empfiehlt Leggings. Es wäre folgerichtig, die Feiertage in dem flexiblen Kleidungsstück zu begehen

Großer Aufwand, trotz Krise. Das Modehaus Chanel hatte für die alljährlich stattfindende Métiers-d'Art-Show keine Kosten und Mühen gescheut: Wasserschloss an der Loire gemietet und die Schauspielerin Kristen Stewart eingeflogen. Die Handwerksbetriebe, die Sticker von Lesage, die Schuhmacher von Massaro, die Modisten der Maison Michel hatten schließlich in den Wochen zuvor alles gegeben.

Gekrönt wurde die aufwendig gefertigte Métiers-d'Art-Kollektion diesmal allerdings von einem Einfall der besonderen Art. Es sah ganz danach aus, als habe sich Virginie Viard von der neuen Häuslichkeit der vergangenen Monate anregen lassen. Mehr als ein Drittel der Models trug Leggings: die Chanel-Show, ein Yoga-Retreat der Extraklasse!

Leggings unterm Vokuhila-Kleid: Jürgen Teller fotografierte die Métiers-d'Art-Kollektion. Foto: Jürgen Teller/ Chanel

Obendrüber rät Chanels Kreativchefin zu Vokuhila-Kleidern und kurzen Röcken: Weihnachten in Leggings steht also nichts mehr im Weg, denn im Gegensatz zur Jogginghose verträgt sie sich nicht nur mit Kleidern, sondern auch noch danach auf dem Sofa mit dem Hoodie.

CHANEL

Und vielleicht ist das Stück Baumwolle mit Gummizug ja derzeit deshalb wieder so populär, weil es an die Nullerjahre erinnert. Damals turnten sich Girlgroups wie die No Angels in Leggings in die Charts. Die sind gerade wieder aus der Versenkung aufgetaucht und haben jetzt einen Instagram-Account. Auf der Meme-Seite "Galerie Arschgeweih", die sich selbst als "Nostalgie-Oase" bezeichnet, sind Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling, Vanessa Petruo, Jessica Wahls und Kolleginnen schon länger Dauergast. 450.000 Follower hat der Account.

Das waren die Nullerjahre: Castingshows!

Heute werden Leggings natürlich etwas anders als damals von Sienna Miller (sie trug sie in den Nullerjahren unter knappen Boho-Kleidchen) angezogen: gerne in Pastell (wie beim Label Monki) oder mit Logoprints (wie bei der dänischen Marke Blanche).

Macht auch Leggings: das angesagte dänische Label Blanche. Foto: Blanche

Was neben dem Baum am besten aussieht? Ausprobieren! (Anne Feldkamp, 23.12.2020)