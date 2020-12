Emmanuel Macron werde seine Aufgaben als Staatsoberhaupt in Selbstisolation weiterführen, teilte das Präsidialamt in Paris mit

Der französische Präsident wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: afp

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte das Präsidialamt in Paris am Donnerstag mit. Nach dem Auftreten erster Symptome sei ein PCR-Test gemacht worden, der positiv ausgefallen war. Macron werde sich in häusliche Isolation für die kommenden sieben Tage begeben.

Nicht bekannt ist, wo sich Macron infiziert haben könnte. Zur Zeit würden Kontaktpersonen identifiziert und kontaktiert, hieß es aus dem Élysée-Palast.

Macron werde seine Aufgaben als Staatsoberhaupt in Selbstisolation weiterführen, so das Präsidialamt. Alle Treffen des Präsidenten würden künftig per Videokonferenz abgehalten, seine Reise in den Libanon wurde abgesagt. Auch Ministerpräsident Jean Castex werde sich vorsichtshalber umgehend in Selbstisolation begeben. (red, 17.12.2020)