Peter Pacult goes Klagenfurt.

Klagenfurt – Trainerwechsel bei Zweitlist Austria Klagenfurt: Peter Pacult ersetzt Robert Micheu, der dem Verein in anderer Funktion erhalten bleibt. Nach der Winterpause steht Pacult am 4. Jänner erstmals mit der Mannschaft im Sportpark auf dem Platz. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

"Wir haben die Leistungen im bisherigen Verlauf der Saison analysiert, offene und ehrliche Gespräche geführt. Mit 21 Punkten und Rang vier nach 13 Runden werden wir unseren Ansprüchen nicht gerecht", sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof, der betont: "Wir sind davon überzeugt, dass dieser Impuls notwendig ist, um unser Ziel noch zu erreichen."

Der Rückstand auf Leader SV Lafnitz (31) beträgt zehn Punkte, der FC Liefering (27) und Blau-Weiß Linz (22) sind der Austria zum Ende des Spieljahres 2020 ebenfalls voraus. Da Lafnitz nicht aufsteigen will und Liefering nicht aufsteigen kann, ist die Mission keineswegs aussichtslos.



Pacult erhält Auftrag, Klagenfurt in die Bundesliga zu führen. "In einigen Partien hat der letzte Tick gefehlt. Pacult setzt auf Disziplin, hohen Einsatzwillen und Laufbereitschaft. Mit seiner Art, das Team zu führen, wird er neue Kräfte freisetzen", so Imhof.

"Ich habe die 2. Liga sehr intensiv verfolgt und damit natürlich auch die positive Entwicklung der Austria in den letzten anderthalb Jahren wahrgenommen", sagt Pacult, der den Auftakt der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison kaum erwarten kann: "Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe. Eine Stadt wie Klagenfurt mit diesem Stadion gehört nach oben. Wir werden sehr hart arbeiten."

Micheu nimmt neue Aufgabe an



"Nach der gemeinsamen Analyse hat der Verein die Entscheidung getroffen, diesen Impuls zu setzen. Die Gespräche sind fair verlaufen, die Beweggründe kann ich nachvollziehen, da bleibt nichts hängen. Der Verein hat mir eine neue Aufgabe angeboten, die ich annehmen werde, weil mir die Austria einfach sehr am Herzen liegt", sagt Micheu. (red, 17.12.2020)