Wegen Corona und Vorweihnachtszeit sind in Österreich so viele Pakete unterwegs wie noch nie. Was das für die Zusteller, aber auch für uns alle bedeutet

Über eine Million Pakete wird in Österreich in der Vorweihnachtszeit täglich zugestellt. Foto: imago images/STPP

Aufgrund der Corona-Pandemie werden so viele Pakete bestellt und verschickt wie noch nie. Kurz vor Weihnachten traditionell sogar noch mehr als im restlichen Jahr. Die Post und andere Paketzusteller stoßen aktuell an ihre Kapazitätsgrenzen. Was dadurch für Probleme entstehen, was das für die Arbeitsbedingungen der Paketzusteller bedeutet und ob wir womöglich um unsere Pakete bangen müssen, erklärt Regina Bruckner vom STANDARD. (red, 17.12.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von Folgewirkung – dem Podcast des Klima- und Energiefonds. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.